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情人節和17歲少女嘿咻 2男竟開臉書直播性愛全程
桃園吳姓男子今年情人節和17歲女友同住，深夜還開直播2人性交、口交過程，一旁的楊姓男子也拿起手機直播，裸露性愛影片全傳到網路上供不特定人觀覽，結果被網友發現檢舉曝光，警方循線找到吳、楊送辦，檢方訊時2人坦承不諱，偵結依散布猥褻物、兒少性交易等罪嫌起訴他們。
檢警調查，吳男（22歲）今年2月14日情人節時和前女友在家，凌晨1點多用對方手機登入臉書，還直播2人全裸性行為、口交的畫面，以此供不特定人觀覽，另一名楊姓友人（19歲）在旁目睹，不但沒制止還一起加入，同樣拿起手機拍攝2人性愛過程在臉書直播。
因警方網路巡邏加上網友檢舉等，循線找到這3名男女，檢方訊時吳、楊均坦承不諱，和少女證詞大致相符，加上2人開直播影片全程拍下過程。
少女並供稱，之前和另名王姓男友同居，後來2人分手後她才和吳再一起，並同居在之前她和前男友租的房子，王並不清楚她和吳一起住、直播性交過程。
檢方認定2人犯嫌明確，偵結依以網際網路供人觀覽猥褻影像、製造未滿18歲之人為性交及猥褻行為之電子訊號、網際網路播送未滿18歲之人為性交及猥褻行為影像供不特定人觀覽等罪嫌，起訴吳、楊2人。
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