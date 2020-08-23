碩士成攝狼潛入泳池更衣室 偷拍少女洗澡吃2月刑

台中市黃姓男子具有碩士學歷，但他涉嫌在今年5月間，在太平區某游泳池游泳的機會，潛入女性更衣室內，持手機偷拍隔壁更衣室一名少女洗澡的畫面，因黃拍攝過程，被其他女泳客發現，進而報警，警方到場後，查獲黃用來偷拍的手機，全案警詢後，黃承認涉案，台中地院依妨害秘密罪，判刑2月，得易科，可上訴。

根據判決書，黃姓男子（26歲）在太平區某游池游泳時，涉嫌潛入女子更衣室內，趁一名16歲少女在隔壁更衣室寫早時，手持具有照相功能的手機，站立在更衣室內石階上，由更衣室上方拍攝少女洗澡的畫面，拍攝少女臀部等非公開的身體隱私部位，因拍攝時有其他女泳客發現，趕緊通知泳池業者報警，警方到場後，查扣黃的手機，全案依妨害秘密罪移送法辦。

台中地院審理時認為，黃雖然是拍攝少女的隱私部位，依據兒少法的規定，需要加重其刑二分之一，但黃在偷拍時，僅知道隔壁更衣室有人，且該名女子面對牆壁，只拍到背部，並不知道偷拍的對象是未成年的少女，本於「罪疑唯輕」原則，尚難認定黃是故意拍攝未成年少女，因此不適用兒少法的規定。