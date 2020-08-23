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已婚護理師不倫同院醫生 丈夫提告判賠60萬元

中央社 / 台中23日電

台中市一家醫院廖姓護理師與同院黃姓醫師發生婚外情，廖女丈夫陳男在家中電腦發現兩人LINE曖昧對話後提告求償。示意圖／ingimage
台中市一家醫院廖姓護理師與同院黃姓醫師發生婚外情，廖女丈夫陳男在家中電腦發現兩人LINE曖昧對話後提告求償。示意圖／ingimage

台中市一家醫院廖姓護理師與同院黃姓醫師發生婚外情，廖女丈夫陳男在家中電腦發現兩人LINE曖昧對話後提告求償，台中地院判處兩人各需賠償陳男新台幣40萬、20萬元，可上訴。

判決書指出，陳男與廖女於民國104年6月27日結婚，廖女婚後到台中市一家醫院擔任護理師，但陳男發現108年3月起，廖女回家後經常以手機通訊軟體聊天至半夜，醫院未排班日也時常外出，不接電話，讓陳男起疑。

陳男之後使用家用電腦時，竟發現妻子與同醫院內的黃姓醫師互稱「親愛的」、「玲玲」等親密暱稱，並看到「想要抱抱妳」、「親親妳」、「明天抱久一點」等愛慕對話。

陳男察覺兩人外遇後委由徵信社調查，發現廖女前往黃男住家大樓外，更與黃男牽手一同進入住處。廖女於108年3月19日、21日向陳男坦承外遇，也與黃男有在診間親親、抱抱，且一同去泡湯，黃男有看過她的裸體等。

黃男並於108年3月21日傳簡訊給陳男，提到「我如果有做了影響你夫妻家庭的行為，確實非常欠缺考慮，深感愧疚及抱歉。從來沒有想破壞，拆散別人家庭的做法」等內容。

案經陳男向台中地院提出損害賠償，要求黃男與廖女兩人，應給付各50萬元精神慰撫金，法院審理時，審酌廖女對陳男坦承外遇的對話錄音，以及黃男傳送的道歉簡訊，認定兩人發生婚外情事證明確。

法官依據黃男與廖女的個人所得，判決黃男應賠償40萬元、廖女應賠償20萬元為適當，全案可上訴。

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