逼酒女喝毒咖啡跳艷舞 性侵完再叫同夥上 判重刑

魏男與4名友人兩年前到中市知名酒店消費，帶酒女小蘋（化名）出場至摩鐵，兩度強逼她喝毒咖啡後性侵害，還叫同夥「要幹嘛趕快去幹」，並誣指她偷他的20萬元為由，取被害人提款卡盜領5萬6000元，用來購買毒品、金飾等物，又逼她跳艷舞，經被害人報警查獲，台中地院依強盜強制性交罪將魏判刑12年6月，轉讓偽藥罪判刑5月。

此外，同夥蔡男被依乘機性交罪判刑1年8月、佘男乘機猥褻罪判刑1年2月，郭男及邱男犯強盜罪，各被判刑3年7月。

判決書指出，魏男於2018年7月29日凌晨，邀蔡男、劉男至中市知名酒店飲酒消費，由花名小蘋、湯湯等酒女坐檯陪酒，席間蔡男聯絡佘男、郭男、邱男到場同歡，同日凌晨3時，魏再以續攤為由，將小蘋及湯湯帶出場，載往摩鐵，由魏付費開207、210房休息。

同日凌晨，魏與小蘋獨處207房時，大聲喝斥、脅迫她喝下含有安非他命、硝甲西泮及精神神經安定劑Clozapine 成分的毒咖啡1杯，被害人隨即受藥劑作用意識陷於不清，魏見藥效發作，性侵被害人得逞。

未久，小蘋失去意識昏睡，魏聯絡蔡轉知郭、邱至207房，魏向兩人表示「已餵她5包毒咖啡，要幹嘛趕快去幹」，示意郭、邱可對被害人強制性交，經郭、邱拒絕。魏又向蔡、佘、劉稱「那個女的已經意識不清了，想要幹嘛就去幹嘛 」等語。

劉聽聞後，驚覺有異，深感將會出事，即以女友找為由，迅速離去。蔡聽後，見小蘋全身赤裸躺床上昏睡，僅以衣物覆蓋身體，趁機性侵得逞。

魏男見小蘋意識不清，認有機可乘，明知她並未竊取新台幣20萬元，用力踢踹207房大門，對她怒斥「為何勾引蔡、為何誣指遭我性侵害」，另要求不知情的佘擬被害人係是合意發生性關係不實切結書。

隨後，魏男藉故20萬元遭竊，持黑色塑膠垃圾桶朝她的頭部猛砸，怒斥她竊盜，又將她推到沙發上，再次毆打她，見她驚恐不已，以賠償20萬元為由，要求她交出金融卡及密碼，由郭、邱至櫃員機提款5萬6000元，交給魏。

同日中午，魏又脅迫被害人喝下毒咖啡，小蘋隨即受藥劑作用而意識不清，魏見狀扯下她身上浴巾，並恫嚇「妳現在就是要跟我們4 個一起幹」，經她當場哀求後，魏則要求她到床上幫他與佘手淫，被害人照辦。