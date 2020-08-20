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半百色大叔假冒年輕帥男 專挑翹家少女拿笑氣誘性交易

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子9年前假扮教育部督察猥褻國小女童，被判3月10月入獄服刑，他出監再犯還專挑蹺家少女，佯稱提供住宿並借「治療、按穴道為由」摸胸、下體猥褻，還以2000元、幫買笑氣代價，和1名高中女學生性交易，法院痛批張年過半百，屢屢侵犯少女，依妨害性自主判他3年，可上訴。

檢警調查，張男（51歲）去年5月起拿年輕帥氣男子照片充當自己手機交友軟體大頭貼，先向1名國中蹺家少女佯稱，可以提供他工作的檳榔攤當住宿，晚上假藉按摩、治療卻偷摸她胸部、下體還發生性行為。

張再透過少女介紹，陸續認識她們國高中的同學、朋友，除用類似手段猥褻、性侵外，又發現其中1名16歲少女同樣蹺家，就載她回檳榔攤還說要給她2000元、幫訂購笑氣為由，要求少女幫自己打手槍及口交，最後和她發生性行為，後來有被害人報警全案才曝光。

審理時，張矢口否認性侵、猥褻；但有少女證稱，張冒用國中生的照片，看到他本人時他自稱是爸爸，還說是混黑道的會叫警察抓她們，後來就跟著張去回家，晚上睡覺還被他脫褲性侵，張還不斷說「這是在治療」。

另外也有人說，張還會自稱是醫生，說要替她們檢查身體、按壓穴道等，就伸手觸摸手臂、腋下，還一路摸到胸部。

法院痛批，張男已是年逾50歲的半百男子，竟屢屢頻繁接觸少女，利用蹺家無處可歸、金錢利誘等方式，恣意將未成年女子當作滿足自身性慾的客體，嚴重性觀念偏差，危害少女身心健康與人格發展，惡性甚巨，且犯後矢口否認，毫無悔改之意。

法院審理後依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪、14歲以上未滿16歲女子性交罪、成年人故意對少年犯強制性交罪，及18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，各判張8月、1年2月、10月及8月，應執行有期徒刑3年。

51歲張男專挑蹺家少女，多次猥褻、性侵，法院痛批他年過半百，屢屢侵犯少女，依妨害性自主判他3年。示意圖／ingimage
51歲張男專挑蹺家少女，多次猥褻、性侵，法院痛批他年過半百，屢屢侵犯少女，依妨害性自主判他3年。示意圖／ingimage

猥褻 性侵

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