對女粉絲說認識五月天成員 他裝醫生騙財騙色被判刑

甫出獄的黃男向涉世未深的女子小蘋搭訕，佯稱在新加坡開診所，為心理醫師，獲悉她來北上觀賞五月天樂團表演，即佯稱認識五月天成員， 博取她的好感，再以各種名目向她借款詐財12萬餘元，並與她嘿咻多次，台中高分院依欺罪將他判刑1年；至於黃男被控加重強制性交罪，合議庭以罪嫌不足判無罪。

判決書指出，黃男2012年間曾犯詐欺罪，被判刑6月確定，並於2016年8月1日執行完畢出獄，無固定工作及收入，經濟狀況及支付能力均不良。

2016年9月14日，黃男在台北「枕頭旅宿」搭訕投宿該處的女子小蘋，並對她佯稱他具有新加坡國籍，為心理醫師，在新加坡有開設診所，她如果有什麼煩惱可以說出來，她可以幫忙，並於聊天中得知她係為觀賞五月天樂團表演而到台北，偽稱他認識五月天樂團中綽號「石頭」的成員等語，以取得她的信任。

小蘋當時因工作問題，覺得壓力很大，遂在黃男面前傾吐負面情緒，兩人因而結識，並互留聯絡資料，之後黃男即主動聯絡她，對小蘋噓寒問暖，精神鼓勵。

同年9月20日至台南找小蘋見面，於見面聊天中得知她有意至菲律賓語言學校讀書而已辦理離職，及她計畫獨自環島旅行，遂對她說可以先到他的新加坡診所工作，及他願陪伴她一起環島旅行，兩人即於同年11月9日出發環島旅行，在旅行期間，黃男得知小蘋被通知繳納至菲律賓語言學校就讀之學費時，又佯稱：要請他診所會計從新加坡匯錢過來給她，小蘋婉拒無效後，即同意他以債權人名義從新加坡匯錢到台灣，旅行結束後，兩人即交往成為男女朋友關係。

同年12月中旬再對她佯稱，先前欲從新加坡匯款到台灣，因為稅金問題，他要被中華民國政府罰款新台幣10億元左右，且新加坡政府要他放棄中華民國國籍並停止新加坡診所的營業，半年無法回新加坡等語。

小蘋聞後覺得黃男這一切不幸遭遇都是她害的，而心生愧疚，乃盡力配合他的各種要求，以為彌補，黃男即以各種理由，向小蘋詐財12萬餘元，迄今未還，被害人恍然察覺遭欺騙，始告黃男騙色騙財。