男客與越南女員工性交被活逮 老闆夫妻辯不知情判無罪

台南地院認無法排除店內員工私下進行性交易而老闆不知情的可能性，判養生館老闆夫妻無罪，可上訴。圖／本報資料照 越南籍新住民黃姓女子及洪姓丈夫在台南市南區開設一間養生館，安排短期入境越南女子在店內按摩服務，去年8月15日晚間遭警方搜索，當場查獲越南女子與男客從事全套性交易，夫妻兩人被依妨害風化起訴，除男客外，黃女等人均否認店內有性交易，台南地院認無法排除店內員工私下進行性交易而老闆不知情的可能性，判黃女夫妻無罪，可上訴。

檢警調查，黃女夫妻一起安排短期入境的越南籍女子在養生館裡面，從事全套或是半套性交易。半套的價格是2小時1200元，全套則是2小時2200元，由黃女和越南女子對分。

從去年2月間起，陳姓男子大約每2個月到養生館的女性員工提供的半套服務1次，至少已經前往消費3次。去年8月15日晚上11時，他再度前往消費，由黃女帶領到2樓6號包廂，再由越南女子為他按摩過程中，陳和女方達成以2200元進行全套性交易的協議，當他脫光光由脫去內褲的女子幫他按摩下體時，當場被警方查獲。

黃女表示，店內只有一種收費，就是2小時1200元，增加半小時多300元，增加1小時多600元。「因為我不想再生小孩」她說，警察是在她和先生睡的房間內搜到保險套，他原本放在外套裡，那是她和先生要用的。她表示，她都跟店裡小姐說只能純按摩，她不知道她們私下有做半套或全套。

辯護人表示，有警員在搜索前一天佯裝客人前往養生館消費時，私下錄音他與店內小姐的對話，是一種違法監聽行為，不能採為證據。辯護人也說，女方在警察搜索時，是遭客人騷擾才稍微褪去內褲，後來突然遇到警察搜索來不及穿上，於是乾脆脫下。

陳指出，他問女方如果想要的話多少錢，並手摸她的下體示意詢問，「她跟我說新台幣2200元」。警員曾佯裝消費者前往養生館，當時為他按摩的越南籍服務人員曾以不熟練的國語，向他介紹「1700按摩射精、2200做愛」，並私下錄音蒐證。

此外，檢察官認為帳冊除了固定的1200元外，也有1500元至3600元不等價碼，認與陳所述在按摩中與服務小姐談性交易另外計價情形相符。

合議庭認為，目前的積極證據，只能證明到「養生館內有女性員工為男性消費者從事性交易」，無法充分證明老闆夫妻知情並且允許，最後認證據不足，判兩人無罪。