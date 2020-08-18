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玷辱裸睡少女再與女友做愛 還拍性愛影片給少女男友看

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳姓男子趁員工阿雄的國二女友小蘋，一起到租屋處飲酒過夜，並趁小蘋裸睡時性侵得逞，並拍下影片給阿雄等人觀看；告上法庭後，陳辯稱他是跟女友當著小蘋的面前做愛，沒有碰小蘋，但法官根據扣案的性愛影片，認定妨害性自主罪將陳判刑1年。

判決書指出，陳於2017年間因僱用阿雄（化名），進而認識小蘋，且知小蘋（化名）為國二學生，而小蘋偶會前往陳與其女友小美（化名）位於中市的租屋處聊天、喝酒，且有時會以打地鋪方式留在該處過夜。

2108年1月11日晚上，小蘋到租屋處找阿雄，並與陳及其女友喝酒，後來打地鋪睡著，當時是裸睡，到了翌日中午，陳爬下床對小蘋性侵得逞，結束後，陳又跟他的女友發生性行為。

由於小蘋是中輟少女，經台中市政府教育局學生諮商輔導中心輔導員尋獲後，得知此事，進而偕同小蘋至警局報案。

陳男否認性侵小蘋，辯稱前一晚有喝酒，12日中午是跟女友當著小蘋的面做愛，沒有跟小蘋做愛等；不過，阿雄證稱，陳拿影片給他看，他看身材就知道是小蘋，且女方喊著他的名字。

合議庭勘驗扣案手機內錄影影像，查出性愛男女即是陳與小蘋，認定陳狡辯。法官審酌，陳明知小蘋未成年，為滿足一己私慾，而與少女為性交行為，影響少女未來心理及人格之發展，予以判刑

陳男僱用阿雄當員工，進而認識小蘋，兩年前趁小蘋到他租屋處裸睡時，與小蘋發生關係，並將性愛影片拿給阿雄等人觀看，台中地院依妨害性自主罪將陳男判刑1年。圖／本報資料照
陳男僱用阿雄當員工，進而認識小蘋，兩年前趁小蘋到他租屋處裸睡時，與小蘋發生關係，並將性愛影片拿給阿雄等人觀看，台中地院依妨害性自主罪將陳男判刑1年。圖／本報資料照

性侵 性愛 教育局

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