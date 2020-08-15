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包養每月10萬3女上當遭性侵 渣男裝闊使詐判10年10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「妳好。請問我想包養你，每個月現金10萬，1個月見面3次」黃姓男子從事家庭代工卻在交友網站裝闊，傳送包養訊息，1年多來誘使3女互加LINE好友聊天，再以鹹溼內容迫使女方上摩鐵性交且偷拍，藉此要脅女方匯款，否則將散布性愛影像，令被害人痛不欲生在警局門口徘徊，女警上前關懷而查獲。台南地院認黃犯強制性交、恐嚇取財等罪，應執行10年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，有女子回覆包養訊息，與黃互加LINE好友聊天，談及感情與性話題，因此，2018年11月12日，黃以LINE恫稱，如不赴約，要將2人隱私內容上傳工作地點相關臉書社團，雙方見面後才會刪除對話紀錄。

翌日凌晨黃開車載她汽車旅館，喝令對方依指示性交後才願刪掉通訊內容，當事人遭強制性交得逞。事隔1個月，黃恫稱握有其性交影片，要求對方匯款帳戶內，否則將散布影片，令女方心生畏懼，在警局門口徘徊、茫然不知所措，經女警主動關懷，經警循線查獲。

另已婚女子接獲包養訊息，回應「你敲錯人了，我不需要」，黃佯稱失戀、博取其同情後，2018年11月19日，相約在仁德運動公園見面，為他打手槍。他又恫嚇對方若不見面，將告知配偶及臉書好友打手槍一事，她陸續被迫在轎車後座及汽車旅館遭強制性交，還被要脅匯款兩次共6000元。

此外，去年1月初他搜尋房仲LINE帳號，加入女房仲帳號後，開出「每月6萬元包養、做愛4次」條件，邀約女房仲依約至高雄市汽車旅館性交兩次，過程中以手機竊錄性愛影片，並利用女方洗澡之際，竊取皮包內現金6000元後藉故離去。

隨後，黃狂敲女房仲要求交往遭拒，揚言將散布性交影片，她心生畏懼封鎖帳號，黃仍不斷以其他帳號騷擾對方，她向友人求助。去年3月底警方赴黃住處搜索，檢視其手機中影片，才循線查獲。

合議庭審酌，黃利用通訊軟體傳送願以高額代價包養或性交易訊息，誘使好奇、經濟窘迫女子與其訊息往來，再以欲散布二人間含有性交易等隱私對話內容為由，恐嚇女子非出來赴約不可，凡是赴約者，無一倖免，均對女子強制性交或獲得性交利益，甚至竊取其財物。

而性交後，再利用通訊軟體，以擁有二人性交過程錄影為由，對各被害人索求金錢及再次見面強制性交。黃種種令人無法認同的作法，無疑對各被害人心理產生莫大壓力，造成二度、三度傷害。

台南地院合議庭認黃姓男子種種令人無法認同的作法，無疑對各被害人心理產生莫大壓力，造成二度、三度傷害，應執行10年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認黃姓男子種種令人無法認同的作法，無疑對各被害人心理產生莫大壓力，造成二度、三度傷害，應執行10年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

包養 性侵

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