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認識3天趁女網友服藥昏沉性侵 男大專生認罪改判3年4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓男大專生1年多前經網路交友平台認識女網友，認識3、4天後，凌晨用LINE詢問她睡了沒，想去找她陪伴，當時女方寄宿友人住處獨自在家且服用憂鬱症藥物想睡覺，禁不起林央求勉強答應，卻引狼入室，昏昏沉沉的她不斷掙扎及拒絕仍遭性侵，連內褲都被扯破，林事後僅傳「抱歉」訊息，一審被判3年10月不服上訴，林改口承認犯行，二審改判3年4月，可上訴。

檢警調查，林2018年11月13日凌晨3時用LINE詢問女方是否已經睡著，想去找她陪伴、看她照片，她當時寄宿友人住處，友人外出獨自在家，且服用憂鬱症藥物很想睡覺，經林一再請求，並表示「知道她很累不能幹嘛」，女方勉為答應，告知其地址。

林騎機車抵達後進入房屋，剛開始獨自吃消夜，女方因服用憂鬱症藥物而在床上休息，林吃完消夜後，也躺到她身邊，以拍背方式觸摸其身體，進一步想親吻她時遭拒，林未予理會，不顧女方不斷掙扎，表示「我很想睡」、「我不想要這樣」，仍強行脫去上衣及內褲，還扯破內褲，強制性交得逞。

之後又捏住其下巴，要求為女方為他口交，直至女方乾嘔不止才停止。他騎車返家後，傳送「抱歉」訊息。女方就醫驗傷，在左耳、右耳、內褲及下體均檢出林DNA，並報警處理，經警方調取其寄宿地點附近地點的監視錄影，確認林身分循線查獲。

林辯稱，整個過程中對方並未說不要，只是半推半就，一直說想睡，她給人的感覺就是沒有明確拒絕。

女方表示「我一直告訴他，我沒有要這樣…，我一直不斷的重複」，期間，她還跪在床角跟他拜託說「我不要這樣」，但是他又繼續了第二次的性行為；因為她不配合，一直乾嘔，他才停下來。

林在偵查、原審否認犯罪，直至台南高分院召開準備程序時，他一入庭即考慮要認罪，辯護人因而請求暫時休庭，讓他與被告在庭外好好討論，雙方討論後，林一入庭即表示他願意認罪。林因此休學，因為不用當兵而打工賺錢，他表示，願意每月支付1萬元分期付款賠償。

合議庭審酌，林為滿足自身慾望，漠視其性自主決定權而強制性交，造成女方身心極大傷害，並曾出現情緒低落、自我否定，甚至曾有負面尋短念頭，造成其身心損害不輕。惟念林行為時年紀尚輕，思慮欠周，於案發後曾傳送「抱歉」訊息給對方，並在審理時已坦承犯行，願意試圖彌補其損害而改判。

台南林姓男大專生性侵女網友，一審被判3年10月不服上訴，林改口承認犯行，二審改判3年4月，可上訴。圖／本報資料照
台南林姓男大專生性侵女網友，一審被判3年10月不服上訴，林改口承認犯行，二審改判3年4月，可上訴。圖／本報資料照

性侵

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