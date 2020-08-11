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變態男性侵15歲少年返家都不放過 脅迫拍猥褻片供觀看

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市29歲吳姓男子涉嫌多次脅迫對未滿16歲少年手淫、強制猥褻，要求少年幫他口交，還以水柱衝擊少年肛門造成直腸流血，並以拍攝的性侵、猥褻影片，若不從就上傳網路，威脅少年就範、不斷自拍猥褻影片，嘉義地檢署偵查終結，將吳男依強制性交、對兒童及少年性剝削等多項罪嫌起訴。

檢察官起訴書指出，吳姓男子2年前認識當時14歲少年，成為朋友後認為少年年幼可欺，今年1月底帶少年入住嘉義市某旅館，以強暴毆打強迫少年手淫供他觀看，吳接著對少年性侵，之後以蓮蓬頭水管塞入少年肛門，沖水導致流血。

吳男之後即以當天拍攝不雅影片威脅少年，若不見面、將在網路公開影片，少年受威脅後，於2月初多次被吳男帶到旅社性侵、猥褻，綑綁強制性交，甚至強迫少年喝下含有尿液、精液的液體，少年返家後，吳還要求自拍猥褻影片供觀看。

因少年1個月來神態異常，經家人發現，由母親帶少年向警方報案、到醫院驗傷，警方到吳男住所搜索出猥褻影片、行動電話及吳男限制少年行動、性侵用束帶，經檢警偵查終結，依強制性交、強制猥褻、違反兒少性剝削防制條例等多項罪嫌起訴吳男；吳男被逮捕後因其他案件判刑，現已入嘉義監獄執行中。

吳男變態性侵15歲少年，嘉義地檢署偵查終結，依強制性交等罪嫌提起公訴。記者卜敏正／攝影
吳男變態性侵15歲少年，嘉義地檢署偵查終結，依強制性交等罪嫌提起公訴。記者卜敏正／攝影

猥褻 嘉義 性侵 自拍

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