變態男性侵15歲少年返家都不放過 脅迫拍猥褻片供觀看

嘉義市29歲吳姓男子涉嫌多次脅迫對未滿16歲少年手淫、強制猥褻，要求少年幫他口交，還以水柱衝擊少年肛門造成直腸流血，並以拍攝的性侵、猥褻影片，若不從就上傳網路，威脅少年就範、不斷自拍猥褻影片，嘉義地檢署偵查終結，將吳男依強制性交、對兒童及少年性剝削等多項罪嫌起訴。

檢察官起訴書指出，吳姓男子2年前認識當時14歲少年，成為朋友後認為少年年幼可欺，今年1月底帶少年入住嘉義市某旅館，以強暴毆打強迫少年手淫供他觀看，吳接著對少年性侵，之後以蓮蓬頭水管塞入少年肛門，沖水導致流血。

吳男之後即以當天拍攝不雅影片威脅少年，若不見面、將在網路公開影片，少年受威脅後，於2月初多次被吳男帶到旅社性侵、猥褻，綑綁強制性交，甚至強迫少年喝下含有尿液、精液的液體，少年返家後，吳還要求自拍猥褻影片供觀看。