「不配合就掐死你」 賣魚男強押按摩女性侵判5年6月

賣魚的陳姓男子和女子相約按摩卻不付錢，還恐嚇「不配合就掐死你」、「我是從監獄裡放出來的，沒有錢」，性侵女子得逞，他食髓知味換身分約女子按摩，最終被女子強行抵抗而罷手，台北地方法院依強制性交、侵入住宅強制性交未遂罪判刑5年6月，可上訴。

判決指出，陳今年3月透過LINE佯裝客人約至女子住處按摩，但他進屋後衝到女子床邊恐嚇「我是從監獄裡放出來的，沒有錢」，並掏出100元丟給女子稱，「2、3年沒有見女人，很想做」，之後撲倒女子，見女子尖叫伸手掐脖「不配合就掐死你」。

女子擔心生命安危，只好放棄抵抗，讓陳性侵得逞；陳事後食髓知味，換LINE帳號、身分，再約同名女子按摩，趁女子打開門時，迅速閃入屋中，女子認出他的身分，死命拉著門框抵抗，並和他拉扯。

陳見女子尖叫不止，再度掐住女子頸部、摀嘴，並把女子拖往樓梯間，女子拚命喊救命，他最終才放手離開；檢方依強制性交、強制性交未遂罪嫌起訴。