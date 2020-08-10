性侵國小女學生 男大生竟辯稱有心臟病不能運動

北部地區一名小學六年級女生，前年暑假跟顏姓男大生一群人一起在校園玩耍，竟被顏拉進殘障廁所性侵，直到事發一年消息傳開校方始通報。台北地檢署調查後，今依與未滿14歲幼女性交罪將顏起訴。

檢方調查，被害女學生透過網路認識顏男，兩人相談甚歡，前年暑假某日，便與年紀相仿的男同學相約顏出去，顏男則找了自己的女閨蜜與其前夫、3歲幼子一起赴約，大夥在校園內玩耍、遊戲。

案發當天傍晚，3歲幼兒跟母親說，自己看見顏男把女學生拉近一樓男廁旁的殘障廁所，大家聽到一驚，趕快跑去廁所門外敲門，女閨蜜大喊：「我知道你們在裡面，給我出來！」

兩人出來後，女閨蜜質問，「她這麼小，你怎麼做這種事！」眾人你一言我一語地指責顏男，顏男承諾：「我會負責。」大夥見時間晚了，一哄而散。事後，被害女學生的男同學大嘴巴，將此事傳出，在校園內傳得沸沸揚揚，校方時隔一年得知後趕快通報。

據了解，被害女學生指出，當天她被顏男強脫褲子有哭叫，且兩人認識，對方連她讀什麼學校都知道。而顏男矢口否認犯罪，辯稱當天是請女方陪同上廁所，剛好沒有衛生紙，請女方拿給他，兩人並沒在廁所內性交。

顏男的委任律師提供病例，辯稱顏男有先天性心臟病，不能激烈運動。檢方調閱病例與體育成績，查出成績中等，並沒落後，而雖然顏男心臟有問題，但僅須按時追蹤即可，且體育老師證稱，通常會注意有特殊疾病的學生狀況，但對顏男並無印象。