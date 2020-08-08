色夫性慾高漲猛求歡 外籍人妻拒絕遭他牙齦咬胸硬上

1名人夫和年輕的妻子感情不睦，為滿足性慾向她求歡遭拒，先是揚言「外面找有病的女人，再回來傳染給妳」再強押床上咬胸硬上，事後人夫辯稱，聽到老婆說「不要」認為像撒嬌，且自己沒牙齒不可能咬她，妻子指證歷歷，說先生用牙齦咬她胸部，法院依強制性交罪判先生4年8月，可上訴

檢警調查，先生去年1月2日下午2點多，在屋內違反老婆意願將她推倒在床上，用腳壓制住對方脖子，以親嘴、咬胸部強迫就範，最後指侵、性侵得逞。由於妻子先前就曾遭先生不當對待，事前在房內架攝影機自行蒐證，全程都被拍了下來。

審理時，人夫矢口否認強制性交，辯稱和對方是夫妻關係，當天午飯後確實有向她求歡，問妻子要不要「打炮」，自己看她沒有明示拒絕就進房，後來老婆說「不要」，但口氣聽起來像撒嬌而非拒絕，還說沒有牙齒不可能咬她胸部，也否認性侵。

妻子證稱，人夫當天對她說「我要跟妳打炮，若不答應，他就外面找有病的女人，回來傳染給你」，後來就被他抓住手反折背後，並遭丈夫壓在床上用嘴巴咬胸部，還說對方雖沒牙齒，但用牙齦狠咬她胸，最後慘遭硬上。

法院認為，妻子前後在偵查、審理中供述相符，也有驗傷、錄影畫面佐證，社工也評估她對親密關係信任感喪失，儘管離開受暴環境，仍停留在創傷反應狀態，且開庭時仍情緒激動。