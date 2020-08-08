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跨年夜約少女網友外出在暗巷逼嘿咻 急色男遭訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市王姓男子去年跨年夜約剛認識15歲女網友外出慶祝，故意帶至暗巷先逼少女幫「打手槍」，再提槍硬上，王男到案後坦承猥褻行為，否認性侵，因少女驗傷後，處女膜無損傷，新北地檢署日前依猥褻罪起訴。

起訴指出，王姓男子在去年底跨年夜當晚透過臉書約剛認識，年僅15歲少女外出慶祝跨年，故意帶少女至鶯歌區一處暗巷內，趁四下無人之際，先要求少女撫摸下體後再性侵。

少女事後不甘心受辱，為約王男出面與雙親當面談，還在臉書留言「我發現我忘不了你，我不想跟你分手、愛你。」等語。

少女報警時表示，事發當晚有喊叫求救，巷子口曾有人探頭察看，但警方到場查訪，並附近住戶並無人聽聞女子呼救聲。王男到案後坦承猥褻行為，但否認強逼性侵。

少女驗傷後，醫院主述記載少女被要求替王男口交及撫摸生殖器，但處女膜並無損傷。新北地檢署認為強制性交部分無直接證據，處分不起訴，但仍將王男依猥褻罪起訴。

新北市王姓男子去年跨年夜約剛認識15歲女網友外出慶祝，故意帶至暗巷逼少女幫「打手槍」，新上地檢署依猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage
新北市王姓男子去年跨年夜約剛認識15歲女網友外出慶祝，故意帶至暗巷逼少女幫「打手槍」，新上地檢署依猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage

猥褻 性侵

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