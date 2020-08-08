快訊

全美罕見 紐約州長允新學年恢復到校上課

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽在日記本上發現幼女與網友嘿咻 時間不符另有其人

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人阿鳳（化名）在未滿14歲女兒小蘋（化名）的日記本上，發現女兒於2017年元月間與邱男嘿咻，經提起告訴，台中地院法官查出小蘋寫日記的時間是同年2月23日，而元月間與另名男子發生性關係，遂以罪嫌不足，判決邱男無罪。可上訴二審。

檢方起訴指出，邱男於2016年底，透由手機交友軟體而結識小蘋（13歲），雙方相約於2017年1月間某日，邱自桃園南下台中與小蘋見面約會，同日午間，邱藉故將她約往位在豐原區的摩鐵，發生性關係。

小蘋的媽媽因觀看女兒日記本後發現此事，且女兒因與另成年男子合意性交（經判處罪刑確定）為校方通報，始為警循線查獲。邱男辯稱，他在網路上認識小蘋，但他在2017 年1月間沒有去過台中，也沒有和她有過性行為。

法官審理，以檢察官所提出的小蘋「日記本翻拍照片」4張，記載與邱男發生性關係，寫日記時間是2017年2月23日，與被控發生嘿咻時間為同年元月間明顯不符。

此外，小蘋驗傷雖檢驗出處女膜有陳舊性裂傷情形，這段時間於2017年元月間，曾與其他成年人為性交行為，無從認定是邱男所為。

合議庭以查無積極證據足以證明邱男確有妨害性自主犯行，基於「罪證有疑，利於被告」刑事訴訟原則，判邱男無罪。

婦人在未滿14歲女兒小蘋的日記本上，發現女兒於2017年元月間與邱男嘿咻，經提起告訴，法官查出小蘋寫日記的時間是同年2月23日，元月間與另名男子發生性關係，以罪嫌不足，判決邱男無罪。圖／聯合報系資料照片
婦人在未滿14歲女兒小蘋的日記本上，發現女兒於2017年元月間與邱男嘿咻，經提起告訴，法官查出小蘋寫日記的時間是同年2月23日，元月間與另名男子發生性關係，以罪嫌不足，判決邱男無罪。圖／聯合報系資料照片

刑事訴訟

延伸閱讀

青年帶13歲少女上摩鐵嘿咻 少女媽媽為他求情獲緩刑

他欲挽回與女友感情 卻失控強載至摩鐵性侵

醫師看過脫光光的女護理師 人夫求償共判賠60萬

傳授休學女學生水電技術 水電工多次玷辱判重刑

相關新聞

媽在日記本上發現幼女與網友嘿咻 時間不符另有其人

婦人阿鳳（化名）在未滿14歲女兒小蘋（化名）的日記本上，發現女兒於2017年元月間與邱男嘿咻，經提起告訴，台中地院法官查...

一句「笑妳不敢」少女吸笑氣上演活春宮 竟遭偷拍PO網

17歲少女今年3月受邀先到KTV歡唱再轉往摩鐵開笑氣趴，一句「笑妳不敢」讓少女賭氣猛吸笑氣，還當場與林姓男子上演活春宮，...

車展驚見色狼！工程師襲胸女子：她太美了

張姓男子在台北市一處舉辦車展的展覽館內，見女子小花（化名）身材佼好，迎面走來，竟涉嫌大力撞她右胸，當下還嬉皮笑臉，被小花...

撩人清涼照吸引尋芳客 高雄火車站旁旅店暗地經營色情

高雄火車站附近1家SPA旅店暗地涉嫌經營色情交易，設Line群組，以穿著清涼的女子照片，打著「性感撩人」、「高顏值」口號...

老婆乳癌過世 色人夫假藉指導女移工檢查乳房卻襲胸

桃園謝姓男子自稱要帶1名菲律賓籍女移工去面試，假藉製作履歷幫她拍照、量身高體重，還傳授按摩舒壓技巧，並以妻子因乳癌亡故為...

「沒人慣著、寵著」人妻偽單身放線 小王免賠綠帽尪

高雄市陳姓人妻隱瞞已婚實情，社群感情狀態都掛「單身」，在交友軟體狂放線，勾搭上王姓離婚男子，兩人多次到摩鐵繾綣纏綿，直到...

影／國三女洗澡驚見窗外冒出手機偷拍 花容失色警追查

新北市一名國三女學生昨晚在家中浴室洗澡，驚見窗外冒出一支手機疑似在偷拍，嚇得驚聲尖叫，連忙穿上衣服衝出浴室求助家人，家屬...

高雄國小驚傳出現色狼 女子如廁遭偷拍

高雄鳳山區內某間國小內傳有名林姓女子，運動後在學校女廁如廁，卻遭到男子手持手機偷拍，經林女向校方反映，警方目前正調閱監視...

她讓他留宿沙發慘遭性侵 嘔吐又割腕才澆熄性慾

高雄林姓裝潢工去年6月到先前客戶、一對姊妹的住處深夜聊天，以借宿沙發為藉口，涉趁妹妹1人在家之際闖房間強吻，更以手指性侵...

「我很生氣！」少女被襲胸摸大腿 轉身勇抓色狼報警

基隆市鄭姓男子跑到1名國中女學生後面，涉嫌一手摟住少女胸前，另一手伸進裙用撫摸少女大腿內側。女學生雖受驚嚇，但很鎮定的反...

熱門新聞

宛如絕命終結站…鋼板突出路面1.2公尺 騎士迎面撞慘死

收賄「最大咖」蘇震清抗告了：請法官別羈押我

泰式按摩館驚傳情殺 女遭砍頸無生命跡象、男自刺胸命危

保總支援分局警力上路問題一堆 基層大罵：亂搞一通

北市公車煞車失靈追撞前車 挨撞自小客車尾瞬間全毀

「沒人慣著、寵著」人妻偽單身放線 小王免賠綠帽尪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。