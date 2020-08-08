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媽在日記本上發現幼女與網友嘿咻 時間不符另有其人
婦人阿鳳（化名）在未滿14歲女兒小蘋（化名）的日記本上，發現女兒於2017年元月間與邱男嘿咻，經提起告訴，台中地院法官查出小蘋寫日記的時間是同年2月23日，而元月間與另名男子發生性關係，遂以罪嫌不足，判決邱男無罪。可上訴二審。
檢方起訴指出，邱男於2016年底，透由手機交友軟體而結識小蘋（13歲），雙方相約於2017年1月間某日，邱自桃園南下台中與小蘋見面約會，同日午間，邱藉故將她約往位在豐原區的摩鐵，發生性關係。
小蘋的媽媽因觀看女兒日記本後發現此事，且女兒因與另成年男子合意性交（經判處罪刑確定）為校方通報，始為警循線查獲。邱男辯稱，他在網路上認識小蘋，但他在2017 年1月間沒有去過台中，也沒有和她有過性行為。
法官審理，以檢察官所提出的小蘋「日記本翻拍照片」4張，記載與邱男發生性關係，寫日記時間是2017年2月23日，與被控發生嘿咻時間為同年元月間明顯不符。
此外，小蘋驗傷雖檢驗出處女膜有陳舊性裂傷情形，這段時間於2017年元月間，曾與其他成年人為性交行為，無從認定是邱男所為。
合議庭以查無積極證據足以證明邱男確有妨害性自主犯行，基於「罪證有疑，利於被告」刑事訴訟原則，判邱男無罪。
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