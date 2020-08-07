老婆乳癌過世 色人夫假藉指導女移工檢查乳房卻襲胸

桃園謝姓男子自稱要帶1名菲律賓籍女移工去面試，假藉製作履歷幫她拍照、量身高體重，還傳授按摩舒壓技巧，並以妻子因乳癌亡故為由，指導對方乳房自我檢查，並趁機伸鹹豬手摸女子胸部、臀部，對方嚇到立刻傳訊求救；法院審理後依強制猥褻罪判謝有期徒刑8月，可上訴。

檢警調查，女移工因打算轉換雇主，謝男告知仲介他有朋友需要監護工，2018年11月17日謝帶女子到新雇主家面試未果，就帶她回自己家暫住，表示等待仲介接她回去，未料藉機替女子量體重、拍照片及教導舒壓動作，撫摸對方胸部、臀部多次。

謝認為對方沒反抗，又以教導「乳癌自我檢查」為由，要對方雙手高舉，並用手指按壓她胸部好幾次，以此強制猥褻得逞。

審理時，謝男矢口否認強制猥褻，辯稱是因仲介太忙才要他帶女移工回家住2天，到家後就替對方量身高、體重，並照相製作簡單履歷，之後和女子坐在客廳閒聊，又替她量血壓，並談到自己老婆因乳癌過世，提醒女子應注意乳癌檢查，但沒有碰她身體只有口述。

女子證稱，謝藉機摸她腰、臀部時，自己有拒絕說「不要碰我」，但謝仍繼續摸，經她兩度警告才停手，但後來又說他老婆有乳癌，就要她高舉雙手並摸胸，自己嚇到趕快把手夾住抵抗，謝仍不斷以擦精油、做伸展運動及按摩等毛手毛腳。

法院審酌，謝男和女子初次見面，之前並無任何交情，當時又僅有2人獨處，謝提議要教她乳房自我檢查已非尋常，況且謝初次帶女子去面試也無製作履歷，卻假借獨處機會要替她拍照、量身高體重，甚至是教導舒壓、乳房檢查，顯然是製造肢體接觸的藉口。