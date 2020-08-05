她讓他留宿沙發慘遭性侵 嘔吐又割腕才澆熄性慾

高雄林姓裝潢工去年6月到先前客戶、一對姊妹的住處深夜聊天，以借宿沙發為藉口，涉趁妹妹1人在家之際闖房間強吻，更以手指性侵得逞，當時妹妹到廁所邊哭邊嘔吐，並以剃眉刀自殘割腕，逼林載她去醫院而脫身。林被依強制性交罪等判4年半，民事部分，扣減犯罪被害補償金30萬元後，林須再賠13萬元，可上訴。

判決指出，林姓男子曾到被害女子位於高雄鳳山區住處從事油漆工作，因而認識她及她胞姊，2019年6月25晚間11點多，林到她家中聊天，到隔日凌晨4、5點時，林以時間已晚為由要求借宿客廳沙發、早上8點就會離開上班，但當女子正要回房睡覺，林竟強行環抱她強吻，公主抱她到胞姊床上，以手指性侵。

同年7月20日凌晨2點45分，林姓男子未徵得同意侵入女子家中，向她胞姊表明有意和解，但胞姊堅拒，打電話報警後他才肯離開。

女子事後除了報案提告林姓男子涉性侵、無故侵入住宅，另表示精神上遭受極大痛苦，要求性侵部分賠精神慰撫金50萬、侵入住宅賠10萬元，共60萬元。

林姓男子辯稱，他在追求女子，當時「接近男女朋友關係」，他並未未性侵，女子的下體沒有戳傷或刮傷痕跡，也未驗出他的DNA，女子的供述反覆且有瑕疵。至於侵入住宅，他是為了和解而進入，有正當理由。

但女子開庭時哭訴，案發時林姓男子對她「又親又舔」，她奮力抵抗並罵「禽獸、走開啦」，後來她表示想吐，被帶到廁所邊哭邊吐，林才失去興致；當天下午2點多，她用剃眉刀自殘割左手腕，要求林姓男子撥打119，林於是載她去就醫後又載回家，直到她另名哥哥來把林趕走。

刑事一、二審皆認為，林姓男子若沒違背意願，女子不會用如此激烈自殘手段求脫身，依強制性交罪判林4年，侵入住宅罪判6月得易科罰金；民事部分考量林加害女子的情節，認定強制性交部分應賠40萬，侵入住宅賠3萬，不過女子已領到犯罪被害補償金30萬，扣除後林姓男子須再賠13萬。

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