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八里河面漂頭顱…北市慘死水利技工屍首？法醫採檢比對中

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「我很生氣！」少女被襲胸摸大腿 轉身勇抓色狼報警

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓男子跑到1名國中女學生後面，涉嫌一手摟住少女胸前，另一手伸進裙用撫摸少女大腿內側。女學生雖受驚嚇，但很鎮定的反抓住鄭男並呼救，由路人協助逮住鄭男並報案，鄭辯稱只是與女學生擦肩而過，未犯案。檢方偵結，依被害少女、證人證述及道路監視器畫面，認定犯行，依性騷擾防治法將鄭起訴。

警方說，在人潮眾多場所遭遇性騷擾，應勇敢呼救，請求路人及時攔阻加害人，遏止性騷擾行為，並利警方查緝色狼。本案被害少女被騷擾後予以制止並呼救，表現很鎮定，

女警稱讚她很機警、勇敢，她說，走在路上突然被侵犯，「我覺得很生氣」。

檢警調查，被害國中少女今年5月13日上午7點多，步行經過武嶺街時，19歲鄭男跑到她的後方，從她身後伸手抱住她的胸前部位，另一隻手伸進她的裙內撫摸。少女受侵犯後制止，轉身用手勒住鄭男脖子並呼救。

當時在附近的1名男子挺身而出，防止鄭男脫逃，另有一名女子協助拿出手機供女學生報案。員警到場將鄭帶回偵詢後移送基隆地檢署偵辦，鄭供稱，只是從後方跑到女學生身後，兩人最後只是擦肩而過，否認動手侵犯女學生，檢方依事證未採信他的辯詞。

市警局婦幼警察隊呼籲民眾隨時提高自我防衛敏感度，如不幸遭遇性騷擾，請保持冷靜並牢記「一抓、二叫、三拍照」口訣，一抓鹹豬手、二大聲呼叫請求支援、三拍照蒐證，儘可能詳細記下事發經過、熟記歹徒特徵，並以手機拍照或錄音錄影保全證據，如無蒐證工具，可請求在場的人協助蒐證並報警。

鄭男跑到少女後方涉嫌用手摟少女胸前，並伸進裙用撫摸少女大腿內側，被檢方依性騷擾防治法起訴。示意圖／Ingimage
鄭男跑到少女後方涉嫌用手摟少女胸前，並伸進裙用撫摸少女大腿內側，被檢方依性騷擾防治法起訴。示意圖／Ingimage

性騷擾 基隆

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