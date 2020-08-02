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台東市明星小學男教師疑性騷擾女生 校方：記過1次

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東某具百年歷史的明星國小，傳出有位55歲科任男教師疑對該校高年級女學生環抱、貼耳教學等，疑似性騷擾，台東縣教育處指出，經查證，校方已依性別平等委員會調查報告給予男教師記過一次處分，且須自費接受心理輔導，並完成8小時性平教育課程，但學校有女教師對處分不滿意，向媒體爆料校方不聞不問並非事實。

台東縣教育處指出，性騒擾案認定其 實不秦性侵案明確，尤其此案是女教師查覺有異在校雨人調查，發現多名女學生都有類以經歷，因而發動多位教師連署向學校舉發，學校即組成性別平等委員會調查，並依性平調查報告給予男教師記小過處分，舉發女老師認為懲罰太輕，再向媒體揭露該名教師15年前就發生過類似事件，去年也曾發生摸女學生大腿事件，以致女學生驚慌恐懼不願上課，甚至向家長表達想轉學。

台東縣教育處指出，性騒擾因人感受不同有強弱差異，認定有模糊空間，不如性侵明確。以本案男教師的行為，有可能女教師認為是性騷擾，但女學生可能感受是來自父執叔伯長輩的關懷的擁抱，經旁人提醒後才覺得不舒服，但無論如何男老教師對女學生的不當肢體觸，本來就不對。

不過，教育處也指出爆料女教師說，男師15年前就有類似行為，去年也摸女學生大腿，如果屬實，依法校方須一案件就成立一次組成性別平等委員會，逐案調查。

據指出，調查過程中，男教師一度辯稱因有視力問題，導致在對女學生講解實驗過程時，有近身貼耳的不適當距離，性平會一致認定性騷擾事實成立，但也認為情節輕微，建議男教師須自費接受心理輔導，並完成8小時性平教育課程， 學校也依調查報告給予男教師記過一次處分。

台東 性騷擾

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