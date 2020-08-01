男找14歲少女上摩鐵稱外拍 柳澄汁下藥迷姦判賠70萬

陳姓男子3年前邀14歲國中女學生到汽車旅館進行角色扮演外拍，趁機在柳澄汁中下安眠藥迷姦，事後上網留言說少女有「記憶斷層」、「根本是腦洞想推我入坑」毀謗其名譽。刑事部分，新北地院於去年依以藥劑犯強制性交罪，判刑8年6個月；民事部分，新北地院日前判決陳男應賠償被害少女55萬元，及賠償少女父親15萬元，可上訴。

判決指出，陳姓男子於106年12月在北市花博公園參加外拍活動結識年僅14歲就讀國中的少女，事隔一周用3000元代價，以角色扮演為由，邀少女到新北市汽車旅館外拍，拍照過程中，少女喝下一杯陳男準備的柳澄汁，沒多久就意識昏沉，不醒人事。

等少女逐慚恢復意識時，已被陳男開車載至台北車站地下街，少女連忙以手機打電話向友人求救，等友人趕到地下街，陳男塞了4000元給少女，還丟下一句，「今天就這樣，下次有要需再再找妳。」說完就快步離開。

陳男離開後，在網路群組中上傳所拍少女的照片，還大言不慚在群組中留言，「被搞死，缺錢這點有，竟說我下藥，又說我強押著她發生關係」、「下藥是昏迷，強押著她發生關係是強姦，根本是腦洞想推我入坑」、「這女的有記憶斷層。」

少女因下體疼痛，懷疑已遭陳男性侵，事後由友人陪同到台北市中正一警分局忠孝西路派出所報案提告並附帶民事求償。