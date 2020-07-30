「台中米娜」在賣場拍裸照 警方找到攝影者

自稱「台中米娜」的女子，在IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，涉嫌妨害風化，台中市警四分局主動追查，警採「以車追人」，今天下午循線找到拍攝的張姓廚師，他自稱是業餘攝影師，從網路上找「台中米娜」來接受他的拍攝，警今晚繼續尋找「台中米娜」。

「台中米娜」在推特設立帳號，從3月起，她靠著野外露出、情慾自拍，迄今吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）」。

台中市警四分局查出，「台中米娜」裸照23日po在個人社群網站，員警即聯絡IKEA台中店，業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品，推測拍攝時間早於7月23日。