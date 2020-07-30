快訊

「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台中米娜」在賣場拍裸照 警方找到攝影者

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

自稱「台中米娜」的女子，在IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，涉嫌妨害風化，台中市警四分局主動追查，警採「以車追人」，今天下午循線找到拍攝的張姓廚師，他自稱是業餘攝影師，從網路上找「台中米娜」來接受他的拍攝，警今晚繼續尋找「台中米娜」。

「台中米娜」在推特設立帳號，從3月起，她靠著野外露出、情慾自拍，迄今吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）」。

台中市警四分局查出，「台中米娜」裸照23日po在個人社群網站，員警即聯絡IKEA台中店，業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品，推測拍攝時間早於7月23日。

警方以車追人，今天傍晚循線找到張姓廚師（38歲），他自稱是業餘攝影師，本月22日與「台中米娜」至IKEA台中店拍攝，全案由警方漏夜詢問中，持續找「台中米娜」。

自稱「台中米娜」的女子，在IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，涉嫌妨害風化，台中市警四分局員警今天下午循線找到拍攝的張姓廚師，他自稱是業餘攝影師，從網路上找「台中米娜」來接受他的拍攝，警今晚繼續尋找「台中米娜」。圖／ 翻攝自推特
自稱「台中米娜」的女子，在IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，涉嫌妨害風化，台中市警四分局員警今天下午循線找到拍攝的張姓廚師，他自稱是業餘攝影師，從網路上找「台中米娜」來接受他的拍攝，警今晚繼續尋找「台中米娜」。圖／ 翻攝自推特

裸照 IKEA 攝影

延伸閱讀

IKEA及X-park水族館相繼開 桃市青埔房市上漲增熱力

「台中米娜」在IKEA賣場拍裸照張貼推特 警已掌握身分

女子網戀半年匯錢寄裸照 帥哥竟是她

獨／女和帥哥談網戀遭詐款還傳裸照 對方....是女的

相關新聞

在賣場拍裸照張貼推特 「台中米娜」到案

自稱「台中米娜」的女子，在IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，涉嫌妨害風化，台中市警四分局主動追查，警方今天傍...

不想再練空手道 9歲女童曝教練是狼

徐姓空手道教練5年前利用教拳機會，2度猥褻就讀國小3年級的8歲女童，事後食髓知味，前年又趁女童準備參加大型比賽的特訓機會...

「台中米娜」在賣場拍裸照 警方找到攝影者

自稱「台中米娜」的女子，在IKEA台中店拍攝裸照，23日在推特張貼裸照，涉嫌妨害風化，台中市警四分局主動追查，警採「以車...

搭公車見短褲美腿護士 北市無業西裝男突起色心伸手摸

23歲何姓男子今晨9時許搭乘指南客運530號公車時，見坐在隔壁的女乘客穿著短褲，突起色心，刻意以左手手背碰觸對方大腿，嚇...

台南警涉性侵未成年少女 調地當天突提辭呈警局回應了

台南市佳里警分局一名警員被控性侵未成年少女，24日遭拘提他否認涉案，雙方各說各話，台南地檢署裁定20萬元交保後，佳里分局...

傳授休學女學生水電技術 水電工多次玷辱判重刑

李姓水電工利用教授休學女生小蘋（化名）水電技術的機會，對她表示愛慕之意，猥褻她得逞，再以不給工資強迫被害人與他發生性關係...

裸拍族入侵台中IKEA？警：將依妨害風化循線偵辦

在網路社交平台推特Twitter一名自稱「台中米娜」的女子，本月23日發布多張疑似在家具賣場的的裸露照片，有網友認出疑似...

猥褻年幼小姊弟 計程車司機辯稱打屁股

新北一名黃姓計程車司機因消費與某檳榔攤小姐熟識，今年初載著對方5歲和4歲小姊弟外出買東西，途中對小姊弟伸狼爪，強摸2人下...

看夜景、寫情詩、畫自畫像 丈夫偷吃女同事老婆怒告

擔任工程師的已婚男子和同公司女同事外遇，傳情詩「習慣在早晨和你談天，喜歡在轉角與你相遇見」，幫對方繪製自畫像等，元配得知...

無法勃起持空酒瓶玷辱 同居女友下體受創法官判刑

台中市民阿雄（化名）去年與前女友小蘋（化名）嘿咻，因無法勃起，竟持空酒瓶性侵被害人，致被害人下體受傷，經小蘋申請暫時保護...

熱門新聞

就是今天！軍方引爆卯澳灣海底13顆未爆彈 成敗在此一舉

合歡山停車糾紛翻版？ 轎車停他人家門前車主去了北部

第一金董座廖燦昌捲遠航案！施壓基層放貸遭起訴求重刑

玉山銀行高雄理專盜領客戶1億多元 填補投資虧損遭收押

裸拍族入侵台中IKEA？警：將依妨害風化循線偵辦

遠航董座張綱維舉債度日 欠高利貸利息逾4億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。