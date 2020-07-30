台南警涉性侵未成年少女 調地當天突提辭呈警局回應了

台南市佳里警分局一名警員被控性侵未成年少女，24日遭拘提他否認涉案，雙方各說各話，台南地檢署裁定20萬元交保後，佳里分局25日召開考績委員會做出記一大過處分並調整服務地區懲處，28日調職到歸仁警分局轄區派出所，該員當天提出辭呈，在8月1日生效，台南市警局表示，該員28日提出辭呈，這是員警的權利，予以尊重。

據指出，該名員警今年45歲，已婚育有兩女，85年7月1日任警職，從警滿24年，辭職後無退休金，只能領回自繳的退撫基金可申請退回。據傳是以「個性太單純，不適合這份工作」為由請辭。警方說，該員涉及的刑事案件已由檢方偵辦中，辭職不會影響後續刑事偵辦。

該名警員原服務於佳里派出所，今年6月11日因處理詐欺案件，認識一名單親母親及其14歲未成年女兒，藉故查案兩度到訪當事人住處，與單親母親及少女熟識後相互加line方便聯繫，單親母親因工作不順利，經濟出現問題，少女趁母親外出時向警員求援，母親返家後發現有異，事後向相關單位檢舉。

台南市社會局經學校老師通報後，社工員22日通知佳里警分局該名警員涉妨害性自主案，佳里警分局隨即成立專案小組展開調查。24日申請搜索票、拘票到該名警員辦公室、家中搜索，並帶回偵訊，員警否認涉案，台南地檢署25日裁定20萬元交保。佳里分局隨即召開考績委員會，做出一大過調職處分。