傳授休學女學生水電技術 水電工多次玷辱判重刑

李姓水電工利用教授休學女生小蘋（化名）水電技術的機會，對她表示愛慕之意，猥褻她得逞，再以不給工資強迫被害人與他發生性關係，共對小蘋猥褻1次、性侵3次得逞，經被害人提告，他否認犯行，法官不採信，台中高分院依強制性交等罪將他判刑8年。可上訴。

判決書指出，李男與小蘋的祖母為親戚及鄰居關係，進而認識小蘋，2017年10月間，小蘋因休學返回南投住處居住，二姑姑介紹小蘋利用休學期間向李男學習簡易水電技術，並賺取工資貼補生活費。

未料，李男利用教授小蘋水電技術機會，於2017年12月12日在南投縣住處，向她表示愛慕之意，要求她脫衣，經小蘋拒絕後，他將她推到沙發上，再以嘴親吻她的臉、胸部、腰、臀部等處。

被害人因怕家人擔心且破壞家人與李男的關係，小蘋遂隱忍不發而繼續前往李住處學習 。但李食髓知味，於同年12月14日上午，先以徒手將她強行拉到住處沙發上，性侵被害人得逞。

同年12月16日上午，李在住處向小蘋表示若想領取工資就要配合與他發生性關係，經被害人拒絕，他強行性侵被害人。同年月17日上午，李再次玷辱被害人得逞。經被害人報警處理。李男否認玷辱被害人，二審合議庭不採信。

被害人於事後告訴家人「我很想死，我工作時被那個老頭侵犯，姓李的那個，我沒保護好自己，我很抱歉，也很內疚，從今以後不會再這麼相信人」等語。

法官審酌，李男於第一次強制猥褻後，得知小蘋不敢求助、不敢聲張，竟食髓知味、變本加厲對被害人實施多次強制性交犯行，以致被害人身心遭受巨大創傷，且李犯後狡辯否認犯行，且迄今未曾向被害人或被害人家屬表達任何歉意或和解意願，予以重判。