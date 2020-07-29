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猥褻年幼小姊弟 計程車司機辯稱打屁股
新北一名黃姓計程車司機因消費與某檳榔攤小姐熟識，今年初載著對方5歲和4歲小姊弟外出買東西，途中對小姊弟伸狼爪，強摸2人下體，被控性侵後辯稱是打屁股，說法未被採信，今天被新北地檢署依加重強制猥褻起訴。
起訴指出，黃男利用帶小姊弟外出買餅乾機會，在返程途中將車輛停在土城區某路邊後，就直接把手伸向坐在前座乘客座的2人。他先將手伸向男童的生殖器，當對方反映會痛且手腳並用抵抗時，他仍以拍頭、彈耳方式逼對方就範，得逞後又繼續侵犯坐在靠窗位置的女童。
事發後，女童向母親反映情況，經母親檢查，其下體有腫脹情形，全案因此曝光。
偵訊時，黃男坦承載小姊弟外出買餅該，但否認猥褻犯行。他辯稱，當時小姊弟都坐在前方乘客座，因為一直吵著換座位，有打女童2下屁股，但沒有打男童，也沒有摸2人下體。
檢方調查，小姐弟對於黃男侵犯過程的陳述都一致，且黃男在事發後曾傳簡訊向2人母親道歉，因此未採信黃男說法，依加重強制猥褻罪起訴。
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