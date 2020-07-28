聽新聞
test
0:00 / 0:00
無法勃起持空酒瓶玷辱 同居女友下體受創法官判刑
台中市民阿雄（化名）去年與前女友小蘋（化名）嘿咻，因無法勃起，竟持空酒瓶性侵被害人，致被害人下體受傷，經小蘋申請暫時保護令獲准，又遭阿雄打傷，台中高分院依強制性交罪將他判刑3年4月；2條傷害罪各判刑2月、4月有期徒刑。
判決書指出，阿雄於去年5月2日上午，在台中市區某大橋下，獲得前女友小蘋的同意發生性關係，惟中途無法勃起，不顧她的拒絕，徒手拉扯、壓制被害人，並持空米酒瓶性侵被害人得逞，致小蘋下體及腹部受傷。
被害人小蘋因阿雄的暴力行為， 經台中地院家事法庭於去年4月29日核發民事暫時保護令，命阿雄不得對她實施身體、精神上不法侵害及騷擾等行為。
阿雄於5月31日凌晨，違反保護令，徒手毆打小蘋，致她受有頭皮鈍傷 、左側前臂挫傷、左側腕部挫傷、右側手肘挫傷、下背和骨盆挫傷、左側膝部挫傷及右側膝部挫傷等傷害，阿雄為阻撓她報警，強行取走小蘋的皮包及手機，妨害她行使帶走皮包與手機之權利，被害人趁隙逃離現場並報警。
阿雄辯稱，是因與小蘋合意性交過程中，一度無法勃起，遭她嘲弄，一時氣憤犯案，二審合議庭認阿雄僅為滿足一己私慾，持堅硬物品性侵犯案，惡性非輕，予以判刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言