高市總圖傳猥褻偷拍 警加強查緝巡邏
高雄市立圖書館總館被票選為「十大非去不可圖書館」，但近來疑似成為國、高中生猥褻及偷拍的天堂，還有網友上傳不雅照片等，館方和轄區員警持續聯手查緝並加強巡邏。
蘋果日報報導，高雄市總圖近2個月來被發現有人躲在男廁偷拍多名男生猥褻，上傳到社群軟體供網友瀏覽，還稱總圖是「國高中的天堂」。
高雄市總圖館長潘政儀今天告訴中央社記者，得知入館同學或民眾於館內做猥褻或偷拍的事令人遺憾，館員已加強巡邏並聯手警方和便衣人員查察，呼籲民眾不要褻瀆市總圖良好閱讀及環境空間。
高雄市前鎮分局長林新晃指出，6月底掌握相關訊息，警方調閱監視器並追蹤網路社群帳號要了解猥褻及偷拍情事，並和館方合作加強巡邏。
高雄市政府社會局指出，依據兒童及少年福利與權益保障法規第49條第9及15款規定，任何人不能對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為等，觸法者會依法裁罰；偷拍部分由警方認定究責。
潘政儀指出，高雄市總圖每天有5000到8000入館人次，尤其暑假期間有更多的國高中生在此K書，疑學生在館內密閉空間不雅行為，館方會了解查察，並要求入館民眾務必要配合防疫，入館要量體溫、戴口罩及實名制。
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