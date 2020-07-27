女童說詞反覆 男遭控車震小六女童獲判無罪

新竹一名男子在網路遊戲上認識一名小六女童，兩人相談甚歡，交換臉書後成為網路情侶，但男子卻被控2018年1月3日下午曾搭友人轎車到新竹，在車上與女童車震，但新竹地院法官審理時，卻發現女童說詞反覆，對案情細節交代不清，且事發當天男子全程都在新北工業區上班，工作都有按壓指紋辨識，依時序不太可能犯案，認為女童說詞有瑕疵，依證據不足判男子無罪。

這起性侵疑案，起因於案發後一個月，女童因上課表現不佳、成績退步、交友異常，引起導師注意，檢視臉書訊息發現女童與男子的對話紀錄，女童才向導師坦白曾遭男子性侵，到醫院驗傷發現女童處女膜有裂傷，於是通報警方調查。

女童稱，她與男子認識約一年，因有好感，和男子相約在新竹縣一處公園見面，男子則於2018年1月3日下午3點至4點間搭乘友人的車前來，她當天走路先到公園，一看到男子就上車，男子的友人則未見蹤影，之後雙方短暫閒聊，男子就與她合意發生性行為，結束後她再下車自行返家。

「冤枉啊，大人！」男子稱，他確實透過網路遊戲認識女童，有和對方交換臉書，也知道對方就讀小學六年級，但他沒有與女童見面，也沒發生性行為，事發當天他從上午8點到下午4點半都在新北工業公司上班，根本不可能跑到新竹縣與女童見面，即使他曾邀約女童出遊，對方也拒絕。女童曾向他要網路遊戲寶物，他沒給，女童很生氣，加上之後該網遊不能登入，雙方就沒聯絡。