女護理師與已婚醫師精神外遇 法院判賠10萬元
台北市某公立醫院謝姓女護理師，因愛慕同醫院的楊姓醫師而傳訊息表達愛慕之意，進而發生「精神外遇」，楊妻提告求償。台北地方法院認定謝女侵害配偶權，判賠10萬元。可上訴。
楊妻指控，謝女於民國105年間到楊男任職的醫院工作後，先以LINE密集傳訊息給楊男表達愛慕之情，並邀約楊男每天上班前到醫院某處聊天，讓楊男墜入情網，回家對她惡言相向，企圖與她離婚而與謝女結婚。
楊妻發現兩人曖昧後，發訊息給謝女，要求對方不要再追求楊男。不過，謝女向楊妻道歉後，又向楊男訴苦，兩人還相約晚餐。楊男回家對她發怒，導致夫妻整天為此吵架，瀕臨離婚邊緣。
楊妻主張謝女侵害配偶權、名譽權等，依民法規定求償慰撫金新台幣100萬元。
謝女在法院審理時坦承與楊男用網路通訊軟體傳達相互愛慕的訊息，對於影響楊男夫妻感情也深感抱歉，但強調除在醫院與楊男見面，只有一次在外面的餐廳用餐，兩人並未單獨出遊，純屬「精神上外遇」。
法院審理後，認為謝女與楊男之間超過同事關係的合理社交程度往來，造成楊妻與楊男的婚姻關係遭到一定程度破壞， 受到精神上的痛苦，判決謝女賠償楊妻10萬元。全案可上訴。
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