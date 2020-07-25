台南佳里分局員警被控性侵少女 檢方訊後20萬元交保

台南市驚傳員警被控性侵少女疑雲，佳里警分局有員警認識一位單親媽媽，藉故調查詐欺案件，造訪單親媽媽住處，認識單親媽媽及女兒，彼此也交換line連絡，近日單親媽媽工作不順利，情緒不穩定，女兒向員警求助，開口借錢，員警趁機與女兒共處一室，單親媽媽察覺不對勁，懷疑員警有非份之舉提出檢舉，員警否認涉案，台南地檢署昨天將他拘提到案，訊後20萬元交保。

佳里警分局本月22日接獲社工通知所屬員警疑涉妨害性自主案，立即成立專案小組調查，並通報台南市性侵害防治中心，報請台南地檢署指揮偵辦。警方強調，秉持「毋枉毋縱、依法究辦」原則嚴查，絕不護短。

佳里警分局指出，涉案同仁經檢方裁定20萬元交保後，立即召開考績委員會，認涉案員警言行失檢，嚴重影響警譽，依警察人員獎懲規定，先予以記一大過處分並調整服務地區，並俟司法調查結果從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

台南地檢署檢察官昨天持搜拘票，將該名員警拘提到案，進一步調查案發經過，釐清真相。然而，該員警否認涉及這起疑似性侵案，雙方各說各話。

據調查，該員警造訪單親媽媽住處後，與母女交換line連絡，直至日前單親媽媽工作不順利，情緒不穩定，有輕生念頭，女兒才向員警求助，開口借錢。

當時單親媽媽並不在家，員警及女兒兩人獨處一室，直至單親媽媽返家後，發覺員警當時神色不對勁、喘息，女兒則有異常舉動，懷疑員警對女兒有非份之舉，帶女兒到醫院驗傷，並向相關單位提出檢舉。社會局據報後，社工也介入調查。