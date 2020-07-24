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「嬰靈在旁邊監督」 女同事墮胎怕纏身遭神棍硬上4次
桃園曹姓男子發現1名女同事曾墮胎，且對方因此感到憂心，就謊稱說自己能和嬰靈溝通，騙女子要性行為才能化解嬰靈纏身，先是用生殖器磨蹭她，還說「嬰靈在旁監督」，後來4度硬上她，甚至痛毆、偷拍裸照威脅，法院認為，曹以靈異鬼神之說相惑，依強制性交等罪判曹7年，可上訴。
檢警調查，曹男去年4月初得知女同事墮胎，就佯稱能和嬰靈溝通，並轉達說必須得靠性行為才能化解嬰靈，對方信以為真，就跟曹一起到汽車旅館，對方要她脫掉衣服還說「嬰靈在旁監督」，曹並作勢在她背後畫符咒，還隔著褲子用生殖器磨蹭她下體猥褻。
幾天後曹又叫女同事出來，表示需要發生性行為方能化解嬰靈纏身，但對方不想配合拒絕，竟遭曹痛毆硬上，又趁她睡著時偷拍下體照，5月1日曹同時拿裸照、解決嬰靈等理由，再命對方和他性交3次，後來女子忍無可忍拿防狼噴霧器反抗，卻遭曹硬壓上床。
直到女子報案，警方獲報去年6月1日持拘票到場逮捕曹，檢方訊時曹坦承不諱，另有2人LINE對話紀錄、驗傷單及相關照片佐證。
法院考量，曹男利用女同事曾對墮胎之事，對她以靈異神鬼之說相惑，讓對方信以為真心生恐懼，可見女子性自主權、身體控制權受到相當程度壓迫，曹男對她猥褻、性交應是違反意願，還兼以毆打、裸照威脅傷害女子尊嚴、侵害隱私。
法院認定，曹造成女子身心撞傷，但曹犯後坦承但未達成調解，也沒取得女同事原諒，依1個強制猥褻、4個強制性交，以及妨害秘密等罪，共判處曹有期徒刑7年。
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