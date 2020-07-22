聽新聞
test
0:00 / 0:00
小女生玩交換心事遊戲 竟聞好友8歲遭表哥性侵
新北市新莊一名男子明知表妹只有8歲，仍趁同住一個屋簷的機會，以身體壓制對方，伸舌強吻，見對方沒把事情講出去，還食髓知味再犯，甚至強押表妹的頭，逼迫對方口交，今天被新北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴。
起訴指出，男子涉嫌在2014年9月到2015年7月間4度犯案，其中有2次逼迫對方口交，後來他搬到泰山居住，仍趁對方去年4月到家裡作客機會第5度犯案，除了強吻外，還上下其手撫摸其胸部和下體。
男子表妹雖然嘗試逃跑，但因為氣力不敵對方，仍被對方強拉回身邊猥褻。事後，她與同學玩交換心事遊戲，吐露出這段難過往事，經同學向老師反映，全案才因此曝光。
偵訊時，男子承認曾與表妹同住，表妹也曾去過其泰山住處，但否認性侵，辯稱表妹是因喜歡他才亂說。
檢方調查，男子和表妹雖然曾經同住，但2人睡的房間不一樣。另外，曾有其他家人撞見男子跑到表妹的房間睡，但沒聽說過表妹喜歡男子。
檢方再查，男子表妹和同學提及遭侵犯過程時，情緒相當難過，當老師詢問狀況時，更是痛哭落淚，且去年4月事發後還有過輕生行為，因此未採信男子說法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言