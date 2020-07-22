小女生玩交換心事遊戲 竟聞好友8歲遭表哥性侵

新北市新莊一名男子明知表妹只有8歲，仍趁同住一個屋簷的機會，以身體壓制對方，伸舌強吻，見對方沒把事情講出去，還食髓知味再犯，甚至強押表妹的頭，逼迫對方口交，今天被新北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴。

起訴指出，男子涉嫌在2014年9月到2015年7月間4度犯案，其中有2次逼迫對方口交，後來他搬到泰山居住，仍趁對方去年4月到家裡作客機會第5度犯案，除了強吻外，還上下其手撫摸其胸部和下體。

男子表妹雖然嘗試逃跑，但因為氣力不敵對方，仍被對方強拉回身邊猥褻。事後，她與同學玩交換心事遊戲，吐露出這段難過往事，經同學向老師反映，全案才因此曝光。

偵訊時，男子承認曾與表妹同住，表妹也曾去過其泰山住處，但否認性侵，辯稱表妹是因喜歡他才亂說。

檢方調查，男子和表妹雖然曾經同住，但2人睡的房間不一樣。另外，曾有其他家人撞見男子跑到表妹的房間睡，但沒聽說過表妹喜歡男子。