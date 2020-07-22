南投連鎖賣場偷拍狼落網 坦承拍攝短褲女腿欣賞

一名戴姓男子涉嫌在南投市一家賣場美食區持手機偷拍短褲女，南投警方循線帶回戴嫌說明，戴嫌坦承拍攝女子腿部供自己欣賞，手機內還留有影像，依違反性騷擾防治法移請裁處。

一名網友20日在臉書社團「南投人聊天室」發文表示，南投市家樂福2樓用餐區有色狼，發生時間是20日晚間，請南投的民眾多注意，男性犯嫌特徵年約40歲到50多歲、後腦勺髮量稀疏、上班族打扮、沒戴眼鏡、穿藍襯衫及黑褲、戴口罩、身材瘦。

這名網友表示，當時是家人穿短褲遭偷拍，不過家人當下沒有注意到，直到其他熱心民眾過來提醒才驚覺，但因偷拍行為還是要抓到現行犯才有利後續偵辦，已錯過最好時機，所以才想透過臉書社團提醒大家注意。

南投縣警察局南投分局南投派出所獲知即主動調查，經調閱賣場監視器，發現一名戴姓男子涉有嫌疑，由分局偵查隊循車籍地址到台中市訪查，家人指戴男目前在南投生活，偵查隊依資料返南投找到戴男，犯嫌坦承拍攝女子腿部供自己欣賞，警方也在手機找到留存影像。

南投分局長潘金葉今天表示，民眾在賣場、車站等人潮聚集處應提高警覺，注意後方有無可疑對象貼近騷擾或偷拍，若遇可疑人士貼近等異常舉動，應設法遠離及留意觀察，並通報警方處理以杜絕不法，全案依違反性騷擾防治法移請主管機關裁處。