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40歲熟男自稱是大一新鮮人 3度玷辱13歲少女判刑5年
40歲的陳男自稱大一生，與年僅13歲少女小蘋交往，進而成男女朋友，與小蘋發生3次性關係，並要求被害人自拍裸照傳送給他，經被害人父親查覺有異報警，被害人請求損害賠償，民庭法官判決陳賠償40萬元，但陳迄今分文未付，台中高分院認陳無誠意，依妨害性自主等罪將他判刑5年。可上訴。
判決書指出，陳男在犯案時已年滿40歲，2018年10月間，在網路上自稱為就讀大學一年級的大學生，與年幼的小蘋交往，進而交往成為男女朋友，利用少女放學後、補習前。於同年10月31日帶她至彰化縣摩鐵嘿咻、同年11月2日在他車內發生性關係、同年11月6日帶少女至摩鐵嘿咻。
陳男利用小蘋年幼思慮未深，多次要求她自行拍攝裸露胸部等身體部位的猥褻行為之電子訊號傳送予他觀賞，她即依指示在學校廁所及住處浴室內，使用行動電話照相裝置，拍攝裸照傳給他。經小蘋的父親查覺有異報警。
陳男坦承與少女小蘋發生性關係，並辯稱未違反少女的意願。且少女小蘋證稱：陳男都稱呼她為「寶貝」，也會叫「老婆」，她當時覺得他像她的男朋友，那時候有一點喜歡他。
二審合議庭以陳男案發時為40歲，而被害人小蘋女於案發時尚未滿14歲， 兩人年紀相差甚大，智識程度相差更大，被告明知被害人身心未臻成熟，竟僅為逞一己性慾，利用被害人年幼可欺，與被害人發生性行為，予以判刑。
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