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14歲女學生自拍裸照傳網友 學者：可能被煽動掉入圈套

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

14歲女學生去年傳自拍裸照、自慰影片給網友，事後提告、網友被起訴，學者認為現在孩子每天接觸網路，易受開放言論及匿名影響，無法掌握發言分寸，若被網友語言煽動、為證明自己、不服輸，可能落入社會心理學「得寸進尺法」圈套，更無法拒絕別人後續而來的要求。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系助理教授劉乃誌指出，現代人希望「得到關注」，從網路YOU TUBER 經營，到幾乎無尺度的網路語言、圖文禁忌，都讓青少年發言越來越露骨，一旦話說滿了、被對方緊咬，為了證明，就會落入對方圈套。

他說，社會心理學連續性請求策略稱「得寸進尺法」，只要一開始答應對方，對於後續而來的要求，就有拒絕的困難，網友要了第1張自拍裸照後，可能伴隨許多讚美和肯定，後續再要求拍照，極可能沒有辦法拒絕。

劉乃誌指出，網友主動帶領話題談性行為、身材，如果年輕女孩若禁不起刺激，即可能做出越矩行為、拍攝不雅影片；像網友討論性行為影片，女學生若說看過，對方可能挑釁「不可能啦，那妳擺個姿勢來看看，我才相信」，再加上女性比男性重視關係和諧，在不希望關係破壞情況下，不容易拒絕別人，女學生即落入被激的圈套中。

劉乃誌說，另一個原因可能跟熟悉感有關，女學生若看過裸拍相關新聞，基於這件事別人曾經做過的印象，在判斷的時候就會受到影響，如果對方鼓勵「網路拍裸照不露臉、沒人知道是妳」，即可能做出大膽的裸露。

劉乃誌提醒，資訊開放被多數人認為是正向價值，但這其實是有前提的，也就是使用資訊的個人是「有獨立思考能力」的，假如不具備這樣的能力，很容易會被各式各樣資訊帶著走，甚至掉入資訊陷阱不自知。

學者提醒，青少年網路交友，可能被煽動掉入圈套、拍下裸照。示意圖／Ingimage
學者提醒，青少年網路交友，可能被煽動掉入圈套、拍下裸照。示意圖／Ingimage

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