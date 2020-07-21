南投連鎖賣場傳中年男子涉偷拍 警清查可疑對象

南投市一家賣場內美食區傳疑似偷拍案，一名網友指控，女性家人穿短褲遭中年男子持手機偷拍，警方已調閱監視器清查可疑對象，後續將請發文網友及疑遭偷拍女性說明協助偵辦。

南投縣埔里鎮一家民宿廁所近日發生偷拍事件，已知12名受害者提告。不料南投市也傳出疑似偷拍事件，一名網友在臉書社團「南投人聊天室」發文表示，南投市家樂福2樓用餐區有色狼，發生時間是昨天晚上6時30分到晚上7時之間，請南投的朋友多注意。

發文網友表示，在等候火鍋店用餐時，有多名目擊者看到色狼偷拍女性，而且那個色狼很囂張，離開前手機還呈現錄影模式，但最後被跑掉；男性犯嫌特徵年約40歲到50多歲、後腦勺髮量稀疏、上班族打扮、沒戴眼鏡、穿藍襯衫及黑褲、戴口罩、身材瘦。

這名網友表示，當時是家人穿短褲遭偷拍，不過家人當下沒有注意到，直到其他熱心民眾過來提醒才驚覺，但因偷拍行為還是要抓到現行犯才有利後續偵辦，已錯過最好時機，所以才想透過臉書社團提醒大家注意。

南投縣警局南投分局南投派出所長吳昆典今天說，獲知後除主動調查，也已派員調閱賣場監視器，清查可疑對象，後續也將請發文者及疑遭偷拍女性說明協助，同時加強賣場巡簽及安全維護，並請業者加強防偷拍機制，也呼籲民眾遇可疑人、事立即報警。