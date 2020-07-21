他誘14歲女網友拍裸照分享 辯胸部大看起來是19歲

桃園市游姓男子去年5月，透過網路引誘14歲網友小莉(化名)自拍百餘張裸體及自慰猥褻照片、影片，將部分照片張貼網路供他人觀覽，小莉事後報警，游辯稱小莉身材好丶不知道她未成年，檢察官訊後認定游違反兒童及少年性剝削防制條例，依法起訴。

檢察官偵查發現，38歲游男去年以虛構名稱，透過臉書認識住嘉義的14歲小莉、兩人相談甚歡，去年5至7月間用不方同式，引誘小莉自拍露胸、露下體，及自慰的照片、影片，再以臉書訊息、LINE 軟體傳送給游。

游將部分猥褻照片張貼在臉書社團及LINE群組，還轉貼給小莉告知網友反應熱烈，小莉事後報警，檢警在游手機查獲相關照、影片，內含至120張(段)小莉自拍照、影片。

檢察官偵訊時，游男不否認有叫小莉傳自拍猥褻照片、影片，但辯稱是小莉主動傳來、他並沒有引誘，當時不知道小莉年紀；因小莉宣稱胸部很大，主動傳裸露照片給他、他沒有引誘，透過網路聊天、外觀、身形，他都認為小莉很成熟、已經19歲。

檢察官認為，兒童及少年性剝削防制條例，立法目的就是「保護兒童及少年，免遭受任何形式的性剝削，保護身心健全發展」，只要行為人以招募、引誘、容留、媒介、協助或強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術等行為手段，使兒童和青少年成為性交、猥褻物品主角，成為性剝削之客體，即應構成本罪。