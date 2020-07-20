擎天岡看日出後...男亮蝴蝶刀逼女大生脫衣性侵得逞

孫姓男子今年5月邀約妙齡女大生到擎天岡賞日出，卻開車往北投竹子湖，涉嫌亮出黑色蝴蝶刀恫嚇「想要屍體倒在路邊嗎」強逼女子脫衣褲，強制性交得逞，惡劣行為再加上拿手機拍下脫衣裸露影片。士林地檢署日前偵結，依加重強制性交、妨害秘密等罪嫌提起公訴。

起訴指出，今年5月20日，孫開車載著楊姓朋友、楊的朋友女大生，及2名女網友，1車5人到新北石門區淺水灣夜遊，凌晨4時許，孫陸續送其他人返家，最後載著女大生要返回士林區住處途中，突然邀約女大生到擎天岡看日出。

當天5時許，2人看完日出，孫開車停在人煙稀少的竹子湖路，下車貼近後座的女大生「我想來一發」，但女大生拒絕哭喊，孫涉嫌拿出1把黑色折疊刀，貼近女大生脖子恫稱「你想要你的屍體倒在路上嗎？」

女大生心生畏懼，打開車門想要逃離現場，但跑不久隨即摔倒受傷，獸性大發的孫追上並威脅返回車內，甚至喝令女大生脫下衣褲，涉嫌對女大生口交、指侵、強制性交得逞。

女大生哭訴，恐怖過程中孫還拿2隻手機拍下她脫衣服、裸露胸部等影片，當下非常害怕，遭受侵害後，搭乘孫的車輛返回住處，隨即在朋友陪同下報警。女大生雙膝、手肘受傷，製作筆錄時激動哭泣，很害怕被報復。

孫供稱，和女大生在汽車後座「自然發生」性行為，女大生不滿他拍影片才提告，女大生的傷勢是自己跌倒的。孫還辯稱指出，如果是不合意，為何女大生到便利商店時不逃跑？