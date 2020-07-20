聽新聞
test
0:00 / 0:00
擎天岡看日出後...男亮蝴蝶刀逼女大生脫衣性侵得逞
孫姓男子今年5月邀約妙齡女大生到擎天岡賞日出，卻開車往北投竹子湖，涉嫌亮出黑色蝴蝶刀恫嚇「想要屍體倒在路邊嗎」強逼女子脫衣褲，強制性交得逞，惡劣行為再加上拿手機拍下脫衣裸露影片。士林地檢署日前偵結，依加重強制性交、妨害秘密等罪嫌提起公訴。
起訴指出，今年5月20日，孫開車載著楊姓朋友、楊的朋友女大生，及2名女網友，1車5人到新北石門區淺水灣夜遊，凌晨4時許，孫陸續送其他人返家，最後載著女大生要返回士林區住處途中，突然邀約女大生到擎天岡看日出。
當天5時許，2人看完日出，孫開車停在人煙稀少的竹子湖路，下車貼近後座的女大生「我想來一發」，但女大生拒絕哭喊，孫涉嫌拿出1把黑色折疊刀，貼近女大生脖子恫稱「你想要你的屍體倒在路上嗎？」
女大生心生畏懼，打開車門想要逃離現場，但跑不久隨即摔倒受傷，獸性大發的孫追上並威脅返回車內，甚至喝令女大生脫下衣褲，涉嫌對女大生口交、指侵、強制性交得逞。
女大生哭訴，恐怖過程中孫還拿2隻手機拍下她脫衣服、裸露胸部等影片，當下非常害怕，遭受侵害後，搭乘孫的車輛返回住處，隨即在朋友陪同下報警。女大生雙膝、手肘受傷，製作筆錄時激動哭泣，很害怕被報復。
孫供稱，和女大生在汽車後座「自然發生」性行為，女大生不滿他拍影片才提告，女大生的傷勢是自己跌倒的。孫還辯稱指出，如果是不合意，為何女大生到便利商店時不逃跑？
警方當日上午9時許獲報，隔天隨即持拘票逮捕孫男，並查看作案用的手機、蝴蝶刀等證物。檢方認為，性行為發生前，女大生手腳多處受傷，確實遭到持刀脅迫，因凌晨山區道路無旁求助，為保命順從指示脫下衣褲性交。全案依照加重強制性交、妨害秘密等罪嫌起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言