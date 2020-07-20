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欲撿屍16歲少女 男無法勃起作罷仍判1年10月
林姓男子與一名16歲少女僅有數面之緣，2017年9月16日少女因友人邀約，和林男一起到新竹一間PUB喝酒，因不勝酒力醉倒，由林男與友人載至旅館，等友人離開，林男看著熟睡中的少女，竟精蟲衝腦，克制不住欲將其撿屍性侵，最後因酒醉無法勃起才作罷；新竹地院審理終結，依乘機性交未遂罪判林1年10月。
經查，2017年9月16日，少女接受余姓、江姓友人邀約，一群人和林男一起在新竹一間PUB喝酒，之後少女酒醉睡著，意識不清，便由江、林兩人將其載往汽車旅館，由林攙扶進房，江則先行離去。
不料，林男見少女酒醉不醒人事，竟脫去對方衣物，對其摟抱、親吻，隨後打算撿屍性侵，最後因酒精影響導致無法勃起而作罷。少女隔天中午酒醒，發現自己被脫光，且只有林在身旁，便趕緊至醫院驗傷，報警提告。
法官審理時，林男的律師請求能酌減其刑，但法官認為，林與少女並不熟識，明知對方處於酒醉，熟睡中不能抗拒的狀態，竟豪不尊重他人身體與性自主權，僅為一逞私慾將少女帶至汽車旅館，欲乘機對其性交，雖未能得逞，但惡性非輕，難以憫恕，考量林警詢、偵查時均供承不諱，因其行為屬於未遂階段，審酌已依刑法第25條第2項規定減輕刑期。
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