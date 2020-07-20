欲撿屍16歲少女 男無法勃起作罷仍判1年10月

林姓男子與一名16歲少女僅有數面之緣，2017年9月16日少女因友人邀約，和林男一起到新竹一間PUB喝酒，因不勝酒力醉倒，由林男與友人載至旅館，等友人離開，林男看著熟睡中的少女，竟精蟲衝腦，克制不住欲將其撿屍性侵，最後因酒醉無法勃起才作罷；新竹地院審理終結，依乘機性交未遂罪判林1年10月。

經查，2017年9月16日，少女接受余姓、江姓友人邀約，一群人和林男一起在新竹一間PUB喝酒，之後少女酒醉睡著，意識不清，便由江、林兩人將其載往汽車旅館，由林攙扶進房，江則先行離去。

不料，林男見少女酒醉不醒人事，竟脫去對方衣物，對其摟抱、親吻，隨後打算撿屍性侵，最後因酒精影響導致無法勃起而作罷。少女隔天中午酒醒，發現自己被脫光，且只有林在身旁，便趕緊至醫院驗傷，報警提告。