三七仔找上喬裝男客警員 稱「台灣的技術好」遭法辦

基隆市林姓男子、許姓女子都以媒介性交易牟利，結果都找上喬裝男客的警一分局南榮路派出所警員。警方在賣淫女子脫去衣服時表明身分，偵詢後送辦。基隆地檢署偵結，依妨害風化罪嫌分將兩人聲請簡易判決處刑；賣淫女子被依違反社會秩序維護法裁罰。

檢方指出，林男基於意圖使成年女子與他人發生性行為，與吳姓女子約定，由林以1天1000元的代價，招攬媒介客人與吳女性交易。

今年3月31日晚間9點多，2名南榮所警員喬裝男客行經吳女賣淫處所，林男向兩人招攬買春。1名警員與吳女進入房間，在吳女脫去身上之物，全身赤裸時表明身分，當場查獲。在房外的警員隨即逮捕林男，查扣計時器、保險套、潤滑劑等證物。

許女則與賣淫的李女、黃女約定，招攬媒介男客買春，1人抽取50元當報酬。今年6月23日晚上8點半多，2名南榮派出所警員喬裝男客行經許女攬客地點，許女向警員介紹李女、黃女「台灣的，技術很好」等話。

1名警員與李女進入屋內房間，當李女脫到全身光溜溜時，警員表明身分，當場查扣計時器、保險套、潤滑劑等證物。