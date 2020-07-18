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色男在餛飩湯摻藥迷昏女友女兒 猥褻性侵得逞

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子趁女友出國期間，自稱要替她照顧仍在就學的女兒，卻在餛飩湯中加入安眠藥迷昏對方，見她昏昏沈沈、意識模糊，擔心中途醒來竟二度餵藥並趁機猥褻、性侵得逞，檢方查出，陳事前就醫領過安眠藥，且女子下體採檢DNA與他相符，偵結依加重強制性交罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男佯裝好意幫忙照顧她女兒起居、準備三餐，去年10月19日卻在廚房偷偷將安眠藥摻進餛飩湯，女子不疑有他全吃下肚，後來就出現頭暈、意識不清症狀，陳隨即扶她回房間，女子也反應說自己昏昏沈沈，很想睡覺。

陳見藥效發作但為避免她中途甦醒，藉機再拿一次安眠藥讓她吃下，結果女子就陷入昏睡，陳伸出狼爪摸她下體，還拉女子手撫摸自己生殖器，最後性侵得逞；直到女子甦醒發現自己雙腳瘀青、意識片段，認為期間遇害報請對陳男提告。

檢方訊時，陳坦承有拿餛飩湯、安眠藥給女子，但對於有無性侵則交代不清，女子經驗傷發現，除了膝蓋有瘀傷外，下體也有撕裂傷，經採檢發現男性DNA與陳男相符，血液中也含有安眠藥成分。

加上事發後，女子還曾傳訊息給陳，質問當時拿給她吃的藥是什麼，檢警為求謹慎再向醫院函詢陳男就醫紀錄，發現它確實曾到院拿安眠藥。檢方認定陳男嫌疑重大，偵結依加重強制性交性交罪嫌起訴他。

陳男在餛飩湯中摻入安眠藥，趁女子喝下意識模糊性侵得逞，檢方依加重強制性交罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
陳男在餛飩湯中摻入安眠藥，趁女子喝下意識模糊性侵得逞，檢方依加重強制性交罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

性侵 DNA

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