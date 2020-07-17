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贈網路遊戲寶物當餌 男誘兒少拍猥褻影片遭收押

中央社 / 南投縣17日電

一名陳姓男子涉嫌以贈網路遊戲虛擬寶物引誘兒童或少年自拍猥褻照片、影片供觀賞，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，檢警昨天搜索，再發現其他受害者，總計約10人，陳男遭收押。

南投地方檢察署日前獲報，一名陳姓男子涉嫌透過網路遊戲贈送虛擬寶物、角色，誘使兒童、少年自行拍攝猥褻照片、影片供陳男觀看，檢察長張曉雯認為陳男行為嚴重危害兒童、少年身心健康，立即指派檢察官黃慧倫指揮南投縣政府警察局草屯分局迅速偵辦。

南投地檢署今天表示，員警昨天持法院核發搜索票前往陳姓男子住處搜索，當場查扣陳男手機、電腦設備，並發現除已報案被害兒童外，陳男的電腦另存有其他多名兒童、少年自拍猥褻照片與影片，目前初步統計受害兒童、少年約10人。

南投地檢署指出，案經檢察官訊問後，認為陳姓被告犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據或串證之虞，向法院聲請羈押獲准；全案持續深入追查，儘速釐清案情，避免更多兒童或少年受害。

南投地檢署主任檢察官林志祐呼籲，正值暑假期間，家長應多關心家中兒童及少年，避免兒童及少年因接觸不當網路內容或沉迷網路遊戲，受誘自拍猥褻照片、影片而遭性剝削，也呼籲受害兒童、少年儘速與南投地檢署聯繫，以利追訴及防制兒少性剝削犯行。

猥褻

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