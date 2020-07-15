一連出現三天！露鳥俠圖書館內自慰 嚇壞女學生

彰化縣員林市立圖書館上周日一名露鳥俠疑在館內脫褲露鳥，甚至站在女高中生後方打手槍自慰，現場還留下一沱疑似精液的白色液體，露鳥俠甚至一連3天出現在圖書館，今天館員通報警方將這名賴姓男子逮捕偵辦中。

上周日一名女高中生正在員林圖書館看書，突發現腳邊噴來一沱白色液體，回頭一看，一名男子正脫下內褲在做猥褻動作，女學生嚇到不敢動，等男子離開後即通報館方，表示有一名男子一直跟在她後方，有怪異舉動。