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一連出現三天！露鳥俠圖書館內自慰 嚇壞女學生

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市立圖書館上周日一名露鳥俠疑在館內脫褲露鳥，甚至站在女高中生後方打手槍自慰，現場還留下一沱疑似精液的白色液體，露鳥俠甚至一連3天出現在圖書館，今天館員通報警方將這名賴姓男子逮捕偵辦中。

上周日一名女高中生正在員林圖書館看書，突發現腳邊噴來一沱白色液體，回頭一看，一名男子正脫下內褲在做猥褻動作，女學生嚇到不敢動，等男子離開後即通報館方，表示有一名男子一直跟在她後方，有怪異舉動。

員林圖書館館長陳秀慧說，館方周日晚間接獲通報，周一即調閱監視器發現這名可疑男子，並截圖給警方追查，也將照片貼在館內人員工作區，提醒若再發現此人要再報警，沒想到這名男子昨天和今天下午都又出現在圖書館，館員今天趕緊報警，警方逮捕這名賴姓露鳥俠，並通知高中生前來指認，並釐清案情中。

員林市立圖書館上週日一名露鳥俠疑在館內脫褲露鳥，甚至站在女高中生後方打手槍自慰，現場還留下一沱疑似精液的白色液體，露鳥俠甚至一連3天出現在圖書館，今天館員通報警方將這名賴姓男子逮捕偵辦中。圖／民眾提供
員林市立圖書館上週日一名露鳥俠疑在館內脫褲露鳥，甚至站在女高中生後方打手槍自慰，現場還留下一沱疑似精液的白色液體，露鳥俠甚至一連3天出現在圖書館，今天館員通報警方將這名賴姓男子逮捕偵辦中。圖／民眾提供

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