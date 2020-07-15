自來水園區出現偷拍攝狼 男潛入女盥洗室被抓下跪喊冤

台北市自來水園區設有戲水區，不料昨天女盥洗室內竟出現色狼；一名40歲女子昨天晚間6時許，在盥洗室淋浴間沐浴更衣，誰知她卻發現有一隻手拿著手機，從隔間底部伸進來偷拍，女子嚇得當場尖叫。

女子尖叫引起其他人注意，有人立即通知保全到場，有人拿手機錄影蒐證，色狼被堵在淋浴間內；保全到場後，發現涉嫌偷拍的是一名25歲男子，保全查扣男子手機，發現他已將偷拍內容刪除。