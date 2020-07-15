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自來水園區出現偷拍攝狼 男潛入女盥洗室被抓下跪喊冤

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

台北市自來水園區設有戲水區，不料昨天女盥洗室內竟出現色狼；一名40歲女子昨天晚間6時許，在盥洗室淋浴間沐浴更衣，誰知她卻發現有一隻手拿著手機，從隔間底部伸進來偷拍，女子嚇得當場尖叫。

女子尖叫引起其他人注意，有人立即通知保全到場，有人拿手機錄影蒐證，色狼被堵在淋浴間內；保全到場後，發現涉嫌偷拍的是一名25歲男子，保全查扣男子手機，發現他已將偷拍內容刪除。

警方到場後，男子一度跪在地上，說自己衣服被扯破要博取同情，男子否認偷拍，只說他潛入女盥洗室原本是想進女盥洗室洗澡，後來趴下來偷窺；不過女子指證歷歷，表示有看到男子手機伸進淋浴間，警方訊後依妨害秘密罪嫌將男子送辦，並將手機送鑑定還原釐清是否有偷拍情形。

台北自來水園區戲水池。圖／報系資料照片
台北自來水園區戲水池。圖／報系資料照片

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