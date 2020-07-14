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自稱性交易輔導員 噁男騙高校女試貨、嘿咻抵債

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園孫姓男子向1名17歲少女自稱「性交易輔導員」可介紹性交易工作賺錢，誘騙她先傳自慰影片審核、需要試貨為由，又以她不配合性交易，導致自己被公司索賠2萬元，要求和她性交1次抵債5000元，並以「有妳影片」威脅控制她；法院審理後依兒少性剝削一共6罪，判孫6年6月，可上訴。

檢警調查，孫2016年間透過手機交友軟體認識1名17歲少女，佯稱自己是八大行業的「性交易輔導員」，可提供她性交易工作機會，但需要對方先提供自己隱私部位、自慰影片審核，孫拿到少女的影片，又騙說要先「試貨」，就和少女發生性行為。

幾個月後少女缺錢花用，向孫男借款5000元，孫先借她2000元後又說剩下的需要她拍攝性愛影片，以此向公司借貸款項，還自告奮勇表示可和她發生關係，孫並事前在家中架設手機，但因過程滑落沒拍到，仍和少女再次性交得逞。

直到少女升上高三，孫又以她拒絕從事性交易，導致自己被公司求償2萬元要她負責為由，先是相約到汽車旅館性交抵債5000元，之後少女希望脫離孫控制，孫卻傳訊威脅「不理我會懲罰」、「有妳的影片」等，逼對方保持聯絡、繼續發生關係抵債，後來少女忍無可忍才向親友告知曝光。

審理時，孫男表示對於檢方起訴事實大多坦承，但對於拍攝應愛影片時，少女事先有無同意部分有爭執，而有關性交一次抵債5000元部分，少女前後指述不一，發生關係錢還要求孫要戴保險套，事後也未立即報案，難認構成強制性交。

法院審酌，孫為滿足私慾，利用少女年幼缺乏判斷力，及欠缺性隱私的自主決定意思，造成她身心重大創傷，考量雙方達成調解、孫犯後態度等，依以詐術使未滿18歲之人製造猥褻行為電子訊號罪、與16歲以上未滿18歲之人為性交罪等，一共6罪判處孫有期徒刑6年6月。

孫男向少女自稱「性交易輔導員」，誘騙少女性交抵債、拍自慰影片，法院依兒少性剝削一共6罪，判孫6年6月。示意圖／ingimage
孫男向少女自稱「性交易輔導員」，誘騙少女性交抵債、拍自慰影片，法院依兒少性剝削一共6罪，判孫6年6月。示意圖／ingimage

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