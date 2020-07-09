快訊

不負責！巴西總統確診後開記者會脫口罩 記者協會喊告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣大林鎮簡姓男子原為職業軍人，去年8月至今年2月服役期間，連續對8名未成年少女，引誘拍攝裸胸、猥褻影片，或採脅迫手段對少女性侵、拍性侵影片，檢方昨日偵查終結，依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴，認為簡惡行重大建議從重量刑，並建請送鑑定、評估是否須強制治療，同時建請法院對簡繼續羈押。

本案爆發後軍方相當低調，簡男今年3月10日已除役；簡男現羈押嘉義看守所，起訴書預定下周一移送嘉義地院。

20歲簡姓男子在嘉義大林中坑營區服役時，透過線上遊戲認識高校女生小玉（化名），今年2月時透過臉書訊息，恐嚇小玉「軍人在幫警察辦案，看見跟你一樣名字......，可以幫你消案，但幫你銷案有風險，....」將小玉誘騙到某國小廁所，違反意願強迫性交，並拍下不雅影片。

簡男食髓知味，隔周再次傳訊息給小玉要求性交，並恐嚇「反正就入獄吧，至於你，我會報上去的，....」因小玉神情憂鬱被發現，告知友人被性侵，友人立即通知小玉家人。

小玉父親得知氣憤不已，透過小玉手機對話表示，另一女同學也須幫忙、約簡見面，簡以為又有獵物上鉤、立即與會，小玉父親見面就將簡毆打成傷，要求刪除影片，才發現手機中有數段不同少女不雅影音、照片，報警查扣手機、事件才曝光。

檢警透過簡男手機，發現簡男透過類似手法，脅迫、引誘多名未成年少女，至少有8少女受害，其中年紀最輕年僅12歲，偵訊時簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，青少年習慣網路交友、網路遊戲，透過本案例宣導，提醒青少年保護自己，勿輕信網路、網友謠言、脅迫，遇任何脅迫應和父母、師長聯繫，避免掉入歹徒陷阱。

嘉義縣大林鎮簡姓男子，服役期間透過線上遊戲，誘騙、脅迫未成年少女發生性關係、拍下影片。示意圖／ingimage
嘉義縣大林鎮簡姓男子，服役期間透過線上遊戲，誘騙、脅迫未成年少女發生性關係、拍下影片。示意圖／ingimage

嘉義 性侵 恐嚇 軍人

延伸閱讀

世上沒有廉價的國防：國軍缺人，改回徵兵制就好？

醫病天地／少女常腹痛 處女膜閉鎖經血造成

影／鈕承澤涉性侵劇組女助理 二審出庭合十、未多言

獸父長期猥褻、彈弄9歲兒子生殖器 2年244次判刑5年

相關新聞

惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

嘉義縣大林鎮簡姓男子原為職業軍人，去年8月至今年2月服役期間，連續對8名未成年少女，引誘拍攝裸胸、猥褻影片，或採脅迫手段...

噁男超商內當眾掏出生殖器磨蹭女店員背部 判刑3個月

屏東縣枋寮鄉一名吳姓男子，月前到某間連鎖超商內，趁女店員蹲在貨架前整理商品時，到女店員後方拉下褲頭，露出生殖器磨蹭女店員...

影／鈕承澤涉性侵劇組女助理 二審出庭合十、未多言

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，他不認罪，法院審理時以「七位數」價碼和被害人和解，稱誤以為與被害人有情愫，求判緩刑。台北地院...

獸父長期猥褻、彈弄9歲兒子生殖器 2年244次判刑5年

一名獸父長期撫摸、彈弄兒子生殖器，年僅9歲男童畏懼父親長期隱忍，直到母親再度遭獸父毆打，才揭開2年遭侵害始末。士林地方法...

老闆硬上女職員還問「喜歡嗎」 法官：惡行天理難容

新北市新莊某肉羹店張姓老闆前年應聘了一名女員工，明知對方是同性戀，對自己也無好感，竟以教做菜名義留對方在打烊後獨處，然後...

友人女友混酒喝掛竟在旅館趁機性侵 男賠60萬獲緩刑

蔡姓男子去年與友人到夜店飲酒作樂，友人的女友小蘋喝多種酒喝掛了，蔡趁機在旅館性侵她，被害人醒後發現床上有個赤裸的他，遂報...

人妻外遇還生兩子 結果情人回歸家庭她下場超慘

新北一名江姓人妻因打羽球認識程姓人夫，2013年間發展出婚外情，還生了2個小孩，事件曝光後被程妻求償110萬元，經新北地...

動漫展露點 台科大休學女生到案

台北花博展場四日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，一名台科大休學女大生Coser，涉嫌在戶外掀裙裸露下體供人拍照，引發網路...

男買春不給錢被網友肉搜不悔改 又性侵女子跪地求饒

彰化縣劉姓男子今年3月侵入某民宅持美工刀脅迫性侵一名來台旅遊的越南女子，已婚劉男2年前也曾和人發生買春糾紛，不給錢卻硬要...

影／動漫展女大生涉露第三點 到案稱「給男友攝影師拍」

台北花博展場4日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，卻有女大生Coser在戶外掀裙裸露下體，引發撻伐。22歲女大生今天下午3...

Coser女大生惹議派出所做筆錄 法界：觸妨害風化不該當

台北花博展場4日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，卻女大生Coser在戶外掀裙裸露下體，引發撻伐，警方2日緝獲4件網路報案...

遮羞好貴！他付300萬給前男友不要公布裸照

張姓男子缺錢花，恐嚇前男友要公布對方裸照，勒索300萬元得逞；張食髓知味，再威脅前男友付750萬元時，前男友報警，張被訴...

熱門新聞

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

懷疑妻子外遇 桃園男深夜棍棒活活打死老婆

空軍中士蔡學良靶場中槍亡 母親12年來奔走陳情求真相

影／台中東區平房火警竄大量濃煙 屋主不在家警消滅火

噁心！ 壯男火車站旁猥褻機車 竟弓臀「前後衝刺」

童仲彥剪輯錄音控高閬仙、李永萍收鑽石 判6月刑定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。