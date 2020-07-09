惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

嘉義縣大林鎮簡姓男子原為職業軍人，去年8月至今年2月服役期間，連續對8名未成年少女，引誘拍攝裸胸、猥褻影片，或採脅迫手段對少女性侵、拍性侵影片，檢方昨日偵查終結，依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴，認為簡惡行重大建議從重量刑，並建請送鑑定、評估是否須強制治療，同時建請法院對簡繼續羈押。

本案爆發後軍方相當低調，簡男今年3月10日已除役；簡男現羈押嘉義看守所，起訴書預定下周一移送嘉義地院。

20歲簡姓男子在嘉義大林中坑營區服役時，透過線上遊戲認識高校女生小玉（化名），今年2月時透過臉書訊息，恐嚇小玉「軍人在幫警察辦案，看見跟你一樣名字......，可以幫你消案，但幫你銷案有風險，....」將小玉誘騙到某國小廁所，違反意願強迫性交，並拍下不雅影片。

簡男食髓知味，隔周再次傳訊息給小玉要求性交，並恐嚇「反正就入獄吧，至於你，我會報上去的，....」因小玉神情憂鬱被發現，告知友人被性侵，友人立即通知小玉家人。

小玉父親得知氣憤不已，透過小玉手機對話表示，另一女同學也須幫忙、約簡見面，簡以為又有獵物上鉤、立即與會，小玉父親見面就將簡毆打成傷，要求刪除影片，才發現手機中有數段不同少女不雅影音、照片，報警查扣手機、事件才曝光。

檢警透過簡男手機，發現簡男透過類似手法，脅迫、引誘多名未成年少女，至少有8少女受害，其中年紀最輕年僅12歲，偵訊時簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。