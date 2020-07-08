老闆硬上女職員還問「喜歡嗎」 法官：惡行天理難容

新北市新莊某肉羹店張姓老闆前年應聘了一名女員工，明知對方是同性戀，對自己也無好感，竟以教做菜名義留對方在打烊後獨處，然後趁機將人灌酒醉性侵，見對方酒醒抵抗，還問「爽、喜歡嗎」等語；新北地院審理時，張男否認犯行，辯稱兩情相悅，但說法未被採信，行為還被認定「天理難容」，最後被依強制性交罪判刑3年8月。

判決指出，張男（35歲）前年2月5日透過臉書社團徵人，6日面試女員工後，7日即要求她上班，工作內容包括備料、烹煮和洗碗等等。事發之前，女員工曾告知張男自己是同性戀，不喜歡男生，對他也沒有興趣，其女友擔心其工作環境不放心，也叫弟弟去肉羹店應徵工讀生，以防萬一，未料事情還是發生。

前年3月4日下午，張男突然以「工作態度不佳」要求女員工女友的弟弟提早下班，並要女員工提早打烊，但又以教菜名義留她獨處。他在指導滷控肉時，不斷拿啤酒要女員工喝，接著又要對方到房間談心事，過程中還將下體堵到對方嘴巴，要求口交，最後乘對方不勝酒力時性侵得逞。

女員工泣訴自己因下體疼痛驚醒時曾以言語反抗，但張男沒有理會，反而問她「爽、喜歡嗎」等語，直至洩慾後才停止。

審理時，張男否認犯行，辯稱和女員工是一夜情兩情相悅。其律師也稱女員工證詞反覆不一，並指2人性行為過程中有女上男下姿勢，張男不可能在違反對方意願的情況下做到。

法院調查，女員工的束胸在事發時被張男扯壞，女員工是發後也曾向友人吐露遭性侵一事，最後也在友人陪伴下到派出所報警和驗傷。此外，有關女上男下的說法是女員工誤解法院問題所致，女員工也當庭表示「沒有這個記憶」，最後認定確有性侵情事。