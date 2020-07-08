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友人女友混酒喝掛竟在旅館趁機性侵 男賠60萬獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

蔡姓男子去年與友人到夜店飲酒作樂，友人的女友小蘋喝多種酒喝掛了，蔡趁機在旅館性侵她，被害人醒後發現床上有個赤裸的他，遂報警處理，台中地院以蔡與小蘋達成調解，賠被害人60萬，依乘機性交罪將他判刑1年10年，緩刑3年，罰他接受3場法治教育。

判決書指出，蔡於去年10月17日深夜，經友人相約而前往夜店喝酒，因而與友人的女友小蘋同包廂飲酒。小蘋因飲用威士忌、野格加紅牛、調酒等酒類後，表示自己喝茫、頭暈不舒服。

小蘋與友人阿豪、阿祐、蔡男等4人，同月18日凌晨一同坐車前往旅館，小蘋進房後側躺於床上休息，其他人在房內繼續聊天，後來阿祐、阿豪先行離去。

蔡男趁與小蘋獨處於房間內機會，明知她躺於床上已酒醉而無分辨應否同意與他人性交能力、也無力氣反抗，且她遭親吻時有先向蔡表示「不要用」，蔡趁機性侵害被害人。

小蘋睡醒並起床上廁所時，發現自己內褲遭人脫去，而想不起發生何事，並發現蔡男亦赤裸下半身睡在床上，乃於同日凌晨6時許自行離開旅館，返家後慢慢回想起自己遭蔡乘機性交經過，因而訴警究辦。

合議庭以蔡坦承犯行，知所悔悟，又已與小蘋以總金額新台幣60萬元達成調解，小蘋表示如他符合緩刑要件，同意給予他附條件緩刑的宣告，因此法官宣告緩刑。

蔡男去年與友人到夜店飲酒作樂，友人的女友小蘋喝多種酒喝掛了，蔡趁機在旅館性侵她，台中地院以依乘機性交罪將他判刑1年10年，緩刑3年，罰他接受3場法治教育。圖／本報資料照
蔡男去年與友人到夜店飲酒作樂，友人的女友小蘋喝多種酒喝掛了，蔡趁機在旅館性侵她，台中地院以依乘機性交罪將他判刑1年10年，緩刑3年，罰他接受3場法治教育。圖／本報資料照

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