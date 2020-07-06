男買春不給錢被網友肉搜不悔改 又性侵女子跪地求饒

彰化縣劉姓男子今年3月侵入某民宅持美工刀脅迫性侵一名來台旅遊的越南女子，已婚劉男2年前也曾和人發生買春糾紛，不給錢卻硬要和小姐發生關係，後來還被po網肉搜，此次性侵越南女子，雖事後還跪地求饒，彰化地方法院仍依強制性交罪將他重判7年6個月。

劉男因曾到某住宅大廈買春，得知在大門旁花圃藏有感應磁扣，今年3月間自行從花圃拿磁扣上樓，以美工刀脅迫來台短暫旅遊的一名越南女子，並壓住她的頭要女子替他口交，又性侵越南女子，後因門外有人，劉男以為女子友人在外，才跪地求饒後，奪門而出。

由於越南女是寄宿在友人的小套房，出事後，打電話向友人哭訴，請友人到場後報警，越南女子說，劉男拿著刀子時手抖得很厲害，但還是性侵她，對方甚至自備保險套戴上後才性侵，且女子被侵犯後就急著洗澡，以致於採不到劉男的DNA，警方根據大樓監視器等，找到劉姓男子，劉男到案對犯行坦承不諱。

警詢時劉表示，除曾在這棟大樓買春，2年前還曾與賣春小姐約在汽車旅館要進行性交易，到旅館後，小姐表明要先收錢，他說沒錢，卻硬要和小姐發生性行為，在對方極力反抗下才未得逞，但事後被在網路po文肉搜，最後還是劉男老婆出面和對方以3 萬元賠償和解。