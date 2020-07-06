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女學生假Coser當眾裸露 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

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女學生假Coser裸露下體 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導

台北花博展場4日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，卻有假Coser故意在場外裸露下體。台科大今天表示，經查該女子為台科大已休學1年半的學生，將提供她心理諮商，涉法行為交由司法偵辦。

「PF32亞洲動漫創作展」每年都有不少Cosplayer（同人角色扮演玩家，簡稱Coser）到場舉辦攝影會，但日前卻有1名女性素人Coser故意不穿底褲，還當眾掀裙露下體。

該事件也在臉書社團流傳，台科大校長廖慶榮昨深夜也在網路透過臉書留言，指出情況已觸犯刑法，請大家不必討論，學校今一早將立即處理。

台科大今天表示，經查證當事人為台科大已休學1年半之學生，校方表示遺憾和抱歉。台科大也會與學生連繫，並提供相關的心理諮商和法律諮詢，後續也將以校規處理，相關涉法行為則由警政司法機關調查偵辦。

台北花博展場4日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，卻有假Coser故意在場外裸露下體。台科大今天表示，經查該女子為台科大已休學1年半的學生，將提供她心理諮商，涉法行為交由司法偵辦。報系資料照
台北花博展場4日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，卻有假Coser故意在場外裸露下體。台科大今天表示，經查該女子為台科大已休學1年半的學生，將提供她心理諮商，涉法行為交由司法偵辦。報系資料照

台科大 司法 花博

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