女學生假Coser裸露下體 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

台北花博展場4日舉行「PF32亞洲動漫創作展」，卻有假Coser故意在場外裸露下體。台科大今天表示，經查該女子為台科大已休學1年半的學生，將提供她心理諮商，涉法行為交由司法偵辦。

「PF32亞洲動漫創作展」每年都有不少Cosplayer（同人角色扮演玩家，簡稱Coser）到場舉辦攝影會，但日前卻有1名女性素人Coser故意不穿底褲，還當眾掀裙露下體。

該事件也在臉書社團流傳，台科大校長廖慶榮昨深夜也在網路透過臉書留言，指出情況已觸犯刑法，請大家不必討論，學校今一早將立即處理。